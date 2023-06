STIŽE NOVI TALAS NEPOGODA I PAD TEMPERATURE Meteorolog najavio grmljavinske pljuskove! Jače otopljenje moguće tek od ovog datuma

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu, upozorio na nepogode ali i najavio jače kratkotrajno otopljenje.

"Danas promenljivo oblačno uz sunčane intervale, umereno toplo i vrlo sparno uz lokalnu pojavu grmljavinskih pljuskova, a biće uslova i za lokalne, vremenske, nepogode. Vetar vrlo slab, osim u zoni pljuskova gde na kratko može biti olujan.

Nema načina da bilo koji model unapred predvidi gde će se pokrenuti nestabilnosti tako da bilo koji deo regiona iz vedrog vremena može da uđe u jak grmljavinski pljusak, a kako su visinske struje izuzetno slabe oblaci će biti kvazistacionirani te na jednom mestu mogu dati i preko 20 mm taloga dok samo koji kilometar dalje kiše i ne bude", napiso je Čubrilo.

Za vikend nevreme

"Za vikend se očekuje jačanje uticaja visinkog ciklona, dok će sa severoistoka strujati malo svežiji vazduh. Očekuje se češća pojava grmljavinskih pljuskova i lokalnih nepogoda, koje će biti i pokretljivije obzirom da će visinski vetar ojačati. Najmanje nestabilnosti duž obale Jadrana, na kranjnem zapadu i istoku regiona. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni, a u zoni pljuskova olujan. Do vikenda dnevni maksimu od 18 do 26 stepeni Celzijusa, a za vikend u padu na vrednosti od oko 14 do 23 stepena Celzijusa, što je svakako ispod proseka", najavio je meteorolog.

Postepen prestanak padavina

"Početkom sledeće nedelje bi se naš deo Evrope i dalje nalazio pod uticajem relativno svežeg ali i nešto suvljeg strujanja vazduha sa severoistoka. Kao posledica toga pljuskovi bi postali ređi ali bi se zadržao relativno sveže vreme. Minimumi od 7 do 14 stepeni Celzijusa, a maksimumi od 16 do 24 stepena Celzijusa.

Krajem sledeće nedelje stoji najava za razijanje novog ciklona u višim slojevima atmosfere te bi posle 16. juna usledio nov period vrlo čestih pljuskova i lokalnih nepogoda", piše Čubrilo.

Konačno nagoveštaj otopljenja

"Tek oko 21. juna postoji neki blagi nagoveštaj mogućeg otopljenja, ali je vrlo upitno hoći li se ono uopšte i realizovati, a u koiko se i realizije sve upućuje da će trajati vrlo kratko.

Jako lako se može desiti da prvi mesec leta 2023. godine tek pred sam kraj ponegde donese maksimume oko ili malo preko +30 stepeni Celzijusa, tako da bi za razliku od nekoliko proteklih, ovaj jun, temperaturno bio znatno bliži proseku, dok bi kao i maj imao značajan suficit padavina, posebno na lokalnom novou.

Do vikenda povremeni ali vrlo jaki grmljavinski pjuskovi, a za vikend znanto češća pojava pljuskova uz svežije vreme", zaključio je Čubrilo.

(Kurir.rs)