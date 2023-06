NA BIRALIŠTA NAJRANIJE U SEPTEMBRU, VIŠE OPCIJA NA STOLU: Realno spajanje parlamentarnih i beogradskih izbora

Od predsednika Aleksandra Vučića došla je do sada najkonkretnija najava da će Srbija ići na vanredne parlamentarne izbore. Poznato je i da će proceduru za njihovo raspisivanje pokrenuti ostavka premijerke Ane Brnabić, ali nije saopšteno kada će se to desiti. Zbog toga je termin izlaska na vanredno glasanje i dalje predmet prognoza i procena u kojima ima više nepoznatih faktora. Vanredni parlamentarni izbori mogli bi biti održani s prevremenim beogradskim izborima već u septembru ili u mesecima bliže kraju godine, ocenjuju sagovornici Kurira.

Strategija

Vučić je detaljno objasnio proceduru koja dovodi do ovih izbora, ali je i naglasio da političke aktere poziva na razgovore i čeka da se oni odazovu.

- Verujem da ćemo ipak pronaći sagovornike među onima koji bi trebalo da imaju više odgovornosti. Ako ne, idemo na izbore. Sada je jasno da ćemo imati prevremene parlamentarne izbore, samo je pitanje meseca - izjavio je Vučić i dodao "da smo spremni da se o datumu novih izbora i da li da budu s još nekim izborima dogovaramo sa onima koji bi voleli da imaju neke gradske ili opštinske izbore, a nikako neke druge".

Programski direktor Cesida Bojan Klačar ocenjuje za Kurir da je Vučić svesno posložio ovako stvari i napravio situaciju u kojoj su odškrinuta vrata različitim scenarijima.

- Prateći ono što je Vučić rekao, ako bi se opozicija odazvala na razgovore, parlamentarnih izbora faktički ne bi bilo u ovoj godini. Dakle, postoje male šanse da izbora uopšte ne bude ove godine. Odškrinuta su vrata da izbora bude u septembru, ali i da mogu da budu i kasnije, u oktobru ili bilo kojem mesecu do kraja godine. Ako su izbori ove godine, nema spajanja s lokalnim izborima, ali ima s beogradskim, pa da sledeće godine idemo na redovne lokalne i pokrajinske. Vrlo je teško administrativno i proceduralno organizovati spojene sve izbore u ovoj godini. Teoretski je to moguće, ali bi to podrazumevalo da predsednici opština i gradonačelnici masovno podnesu ostavke, a to bi bila loša poruka za birače i javnost. Isključujem mogućnost da se beogradski izbori održe samostalno. Oni će biti ili spojeni s prevremenim parlamentarnim, ili ih neće biti - uveren je Klačar.

On napominje da je Vučić svesno doneo odluku da proces bude pokrenut ostavkom premijerke, jer na taj način može da određuje datum izbora u odnosu na ono što je njegova strateška procena.

- Oni svesno nisu saopštili datum, čekajući da vide koji je najbolji trenutak i u odnosu na to će biti podneta ostavka premijerke. Datum izbora zavisi od brojnih faktora - kakva će biti situacija na Kosovu, da li će protesti biti masovniji ili idu ka gašenju i da li će gledati da te izbore spoje s beogradskim ili sa nekim lokalnim izborima - objašnjava naš sagovornik.

Kompromisi

Urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović kaže za Kurir da bi vanredni parlamentarni izbori mogli biti održani najranije u septembru, ali da je realnije da budu organizovani krajem godine, i to s prevremenim beogradskim izborima. Naš sagovornik prognozira da bi ovakav format izlaska na izbore bio neka vrsta kompromisa između vlasti i opozicije.

- Ovo jeste najava, i to do sada najkonkretnija, ali ne i konačna odluka o vanrednim izborima. S obzirom na ono što je Vučić saopštio, deluje kao da bi ti izbori mogli biti već u septembru, iako mislim da je verovatnije da će njihov termin biti bliži kraju godine. U kakvom pakovanju, odnosno formatu će oni biti organizovani, biće stvar dogovora, razgovora i pregovora kako između vlasti i opozicije, tako i unutar vladajuće koalicije. Čini mi se da bi bilo najlogičnije da zajedno budu parlamentarni i beogradski, a da sledeće godine u redovnom terminu budu pokrajinski i lokalni. Opozicija će verovatno tražiti razdvajanje svih izbora, a vlast će verovatno tražiti spajanje svih, pa bi ovakav raspored izbora bio vrsta kompromisa i deo realnih dogovora. To bi bio moj predlog i moja procena - kaže Vukadinović.

Vladimir Orlić Vreme izbora zavisi od odgovora opozicije Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić rekao je da vreme održavanja vanrednih parlamentarnih izbora zavisi od odgovora opozicije. foto: Kurir TV, Nemanja Nikolić - Čuli ste, i u obraćanju predsednika i na osnovu onoga što je rekla premijerka Ana Brnabić, da mi idemo na prevremene parlamentarne izbore i to je pitanje trenutka, i to će naravno zavisiti od onih koji kao navodno hoće te izbore, pa onda malo neće. U principu prave tenziju u društvu, a kao što se zna, jedini i pravi način da se tenzija spusti jeste izlazak na demokratske izbore - izjavio je on za TV Prva.

Koraci ka vanrednim izborima Ostavka premijerke pokreće mehanizme - Ostavka premijerke označiće početak procedure - Za drugog mandatara teče rok od mesec dana - Ukoliko niko ne obezbedi većinu u parlamentu, raspisuju se izbori - Kao i za redovne, od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 45 ni više od 60 dana

