DRAMA NA POZNATOM BEOGRADSKOM TRGU: Veliki reptil izmileo usred grada, prolaznici se PRESTRAVILI! Nije za svačije oči (VIDEO)

Beograđani ovih dana definitivno nemaju mira. Prvo rojevi pčela, zatim komarci, a sada i zmije.

Naime danas se na Vračaru, u Ulici Cerski prolaz blizu Crvenog krsta pojavila se velika šarena zmija koja je preplašila gotovo sve prolaznike koji su se našli u blizini.

Kako se može videti na snimku, zmija uopšte ne preza od ljude, pa se opušteno penje po drveću, verovatno u nadi da će i sama moći da pronađe svoje prirodno stanište i skloni se od ljudi.

- Pre nego što se popela bila je na ulici. Dečko koji je zatekao zvao je zoohigijenu. Ostalo je na time da mu se jave. Ali, dok oni dođu ko zna dokle će ona da stigne - kažu korisnici na mrežama koje je ovaj prizor uznemirio.

Koga pozvati ako ugledate zmiju

Ako uočite zmiju, možete pozvati Komunalnu zoohigijenu, koja posluje pri JKP "Veterini Beograd".

Možete ih kontaktirati na sledeće telefone:

011/329-3099 (radnim danima od 07 do 22, vikendom od 07 do 15 i praznicima od 08 do 13)

062/809-0334 (radnim danima od 07 do 15)

063/549-161 (radnim danima od 22 do 07, vikendom od 15 do 07)