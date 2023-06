MAJKA PRETUČENE DECE S KOSOVA KROZ SUZE ZA KURIR: Još mi je gore kad pomislim ŠTA JE TEK MOGLO DA IM SE DESI!

Marija Radosavljević, majka 15-godišnje devojčice i 17-godišnjeg dečaka koje su preksinoć u Žitkovcu na KiM pretukli pripadnici specijalne kosovske policije, za Kurir kroz suze kaže da još ne može da veruje šta su njena deca, ni kriva ni dužna, doživela i da je celo jutro pokušavala da ih smiri.

Kako se priseća nemilih scena od prethodnog dana, priča nam vidno potresena Marija, ima osećaj da joj je još gore razmišljajući šta je tek moglo da se desi.

Iščašeno rame, podlivi

- Deci celo jutro danas dolazi poneko od društva i non-stop ponavljaju šta su preživeli juče, pa imam utisak da je sin malo bolje što više o svemu govori. Ali ćerkica je gore od njega jer se ona mnogo potresla zbog brata, pa je psihijatar rekao da treba da bude na lekarskom praćenju - ispričala nam je Marija.

foto: screenshot Kosovo-online

Kako kaže, fizički je ćerka manje povređena, ona ima iščašeno rame zbog toga što su je policajci vukli za ruku, dok sin ima dosta podliva po telu od batina.

- Nadam se da će im trauma proći. Ja pokušavam zbog njih da se držim jer oni ne vole da vide kada ja plačem, ali svako sa imalo duše može da zamisli kako se osećam nakon svega - kazala nam je.

Kako je Marija ranije ispričala, ona je u subotu zatekla pretučenu decu kad su je pozvali da dođe po njih.

Jeziva scena

- Bila sam u gradu, pošto sam vodila najmlađeg sina na trening. Pozvao me je stariji sin i rekao da su ih zlostavljali i da mora neko da dođe po njih. Rekla sam da odmah dolazim, misleći da treba da donesem lične karte. Pokušala sam potom da se čujem sa sinom i ćerkom, ali se nisu javljali na telefon, pa sam pomislila da su im policajci oduzeli uređaje. Uzela sam lične karte i otišla, a kada sam stigla na to mesto, preda mnom je bilo blindirano vozilo. Kada sam skrenula pogled, moja ćerka je sedela uplakana na livadi, potpuno raščupana. Potrčala sam ka ćerki, ali me je policija sprečila da joj priđem. Iznad nje su stajala dva policajca s puškama u rukama. Pokušavala sam da je smirim, ali nikako u tome nisam uspevala i rekla mi je da ne može da se smiri kad su joj prebili brata. Tada sam videla da pored blindiranog vozila stoji naš kvad, i sin čuči i drži ruke iznad glave. Bio je sav u podlivima i uplašila sam se jako - prepričala je ona za Kosovo onlajn.

Na kraju su ih pustili da idu, ali nisu imali objašnjenje zašto su tukli i maltretirali decu.

I. Žigić