SPECIJALCI S DUGIM CEVIMA UPALI NA SEVER, MALTRETIRALI SRBE! Petković: Kurti želi rat, molim međunarodnu zajednicu da ga urazumi!

Kosovski premijer Aljbin Kurti najnovijim akcijama na severu Kosova i Metohije pokušava da izazove sukobe i rat, te da zapali ceo Balkan, poručio je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković nakon što su preksinoć kosovski specijalci s dugim cevima i oklopnim vozilima okupirali deo Severne Mitrovice i maltretirali Srbe.

Opsadno stanje

Kako je ukazao, u petak uveče u Kosovskoj Mitrovici je bilo pravo ratno opsadno stanje.

- Kurti sve vreme provocira, želi da izazove sukobe i rat. Kurtijeva policija je pokušala nekoliko hapšenja u Bošnjačkoj mahali. Pokušali su da uhapse dva brata. Pripadnici ROSU kriju se i po lokalima, buticima, ima ih u civilu u Bošnjačkoj mahali. Kreću se po celom severu KiM tražeći Srbe koje će da uhapse - reko je Petković.

Naglasio je da Kurti svakodnevno provocira i da je vreme da ga neko zaustavi.

- Kao što vidite, Kurti ide u nove napade i provokacije s namerom da izazove rat na severu KiM, on to radi svakog dana. Krajnje je vreme da ga neko urazumi. On želi da izazove rat i zapali ne samo sever KiM već ceo region. Reč je o balkanskom piromanu koji želi rat na celom Balkanu. Pozivaju ga da povuče lažne gradonačelnike i policajce, Srbi zahtevaju da se svi uhapšeni Srbi puste, a on dovodi nove policajce - istakao je Petković.

U narednim danima, najavio je, i Srbi na severu KiM će odlučiti šta i kako dalje i doneće svoju deklaraciju o daljem postupanju i svemu onome što će se događati u narednom periodu.

- Međunarodnu zajednicu molim da urazumi Kurtija, da zaustavi akcije dok to još ima smisla. Sve dugo traje. Umesto deeskalacije, mi prisustvujemo nikad goroj eskalaciji Kurtija i njegovih specijalaca, i to pod hitno mora da stane. Veoma smo zabrinuti - poručio je Petković.

Licemerje

Napomenuo je i da je Srbija šokirana saopštenjima SAD i Britanije u kojima se, kaže, ne zna šta traži od Srbije.

- Da pusti uhapšene tzv. policajce, a niko ne pominje da je neophodno da se puste nevini Srbi. Vidite o kakvom je licemerju reč? Ne odlučujemo mi kada će policajci biti pušteni, mi smo pravna država, o tome odlučuju tužilaštvo i sud. O tome se ne odlučuje u ambasadi, niti bilo kakvim saopštenjem - rekao je.

- I danas će predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarati sa evropskim zvaničnicima. Činimo sve koliko je u našoj moći da sačuvamo mir, ali vidite da ovo ne zavisi od nas. Sve je u Kurtiju i njegovoj ludoj glavi, želi da zapali ceo region, Sinoć je Kosovska Mitrovica bila okupirana, napravili su ceo prsten, držali ljude u getu, pucali na njih, skidali im odeću do gole kože. Ko će više to da trpi? Svaki dan i svaka noć pod pretnjama Kurtija i njegove policije, koja je tu da bi okupirala ceo sever KiM. Nemamo kud, nemamo gde da se povlačimo. Upozoravamo i govorimo o tome svakoga dana - naveo je on.

On je rekao i da je u ovom trenutku nemoguće nastaviti dijalog Beograda i Prištine.

- U ovakvim okolnostima, kada Kurti napada Srbe, kada želi da opkoli sever, izazove rat i sukobe, ne vidim kako možemo da nastavimo dijalog. Dijalog podrazumeva razgovor o normalizaciji odnosa, a ovo sve je nenormalno, potpuno nasilno i sve suprotno dijalogu. O tome će odluku doneti predsednik Vučić, ali ja ne vidim prostor za dijalog i razgovor u ovom trenutku - konstatovao je on.

Represija

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir je ocenio da je ova akcija Kurtija očigledna represivna akcija sa elementima okupacije i otvorenog poziva na oružani sukob.

- Mlaka reakcija Zapada je deo problema i oblik saučesništva u Kurtijevoj prljavoj raboti - naglasio je Stanković.

Podsetimo, u petak je tzv. kosovska policija uhapsila Srbina jer ga sumnjiči za napad na novinare 29. maja u Leposaviću. Kasnije tokom večeri u Severnoj Mitrovici primećen je povećan broj oklopnih vozila specijalne jedinice tzv. kosovske policije koja patroliraju gradom, a na ulazima u Mitrovicu vrše detaljan pretres vozila i putnika.

Aljbin Kurti saopštio je juče da će nakon razgovora sa svojim timom odlučiti da li će se sastati u Briselu s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, uz posredovanje EU, prenela je Koha. On nije želeo da komentariše izjavu predsednice Vjose Osmani da je "vreme da se nađe rešenje zajedno sa EU i SAD".

O tvrdnjama da su uhapšeni policajci mučeni Apsolutna laž, mi smo ozbiljna država Petar Petković je naglasio da je apsolutna laž da su uhapšeni kosovski policajci maltretirani, da im se ne daju lekovi i da se maltretiraju. - Priština je ta koja ubija boga u svakom Srbinu koga uhapse. Pa ne smeju da ih puste zbog toga što su u podlivima, koji traju i po više nedelja. Ovde nije reč o maltretiranju, mi tako ne postupamo, mi smo ozbiljna država, naši organi rade u skladu sa zakonom. Svaki od uhapšenih je u svojoj sobi, imaju lekove, da jedu, da piju. Ne mogu da kažem da su u hotelu, ali u odnosu na to u kakvim su uslovima u kojima su Srbi uhapšeni, oni kao da jesu u hotelu... Tako da, prestanite s lažima, da govorite ono što nije istina - rekao je Petković.

O uhapšenom Srbinu Nemanja Vlašković je mladić bez kriminalnog dosijea Direktor Kancelarije za KiM je rekao da je uhapšeni Nemanja Vlašković mladić bez kriminalnog dosijea. - Reč je o još jednoj laži Kurtija, očigledno da je uhapsio bez osnova još jednog nevinog čoveka, pored Radoša Petrovića, Dušana Obrenovića, Luneta, sada i Vlaškovića. Reč je o momku koji nema dosije, treće je dete u toj porodici, ljudi se bave privredom, svi imaju samo reči hvale o ovom čestitom momku. I dalje je pod policijskim zadržavanjem od 48 sati - rekao je Petković.

