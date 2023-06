VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Postoje samo dva rešenja - izbori i revolucija! Opoziciji nijedna opcija ne odgovara jer nema podršku naroda!

Skupštinske sednice koje gledamo prethodnih dana prilično su burne i reklo bi se da preovladava, najblaže rečeno, prepucavanje između poslanika vlasti i opozicije. Čuju se i komentari poput onih da je uzalud ukinut rijaliti program kada imamo takve sednice Skupštine. Ipak, poslanik SNS i član Predsedništva te stranke u razgovoru za Kurir kaže da parlament i jeste prostor za žestoke političke rasprave.

- To je nešto što je sasvim normalno za parlamentarizam. Bolje da se vlast i opozicija prepucavaju u parlamentu nego, ne daj bože, narod na ulici. Nikad nisam razumeo taj termin konstruktivna rasprava. Svako ima svoje gledište na to kako će se predstaviti biračima i kako će izneti svoj politički stav. Glupo je to nekom zabranjivati. Ukoliko opozicija smatra da je dobro ovo što rade, samo neka nastave, mi ih nećemo odvraćati. Na kraju, građani će na izborima presuditi o svakom.

foto: Zorana Jevtić

Kada pominjemo opoziciju, kako gledate na proteste koje organizuju već nedeljama, blokade Gazele i auto-puta? Jesu li tako bliže tome da nateraju vlast da im ispuni uslove ili pak smanjuju manevarski prostor za eventualne razgovore i dogovor, za koje ste i vi govorili da su neophodni? Jeste li i dalje pri tome da je neophodno da se razgovara, uprkos njihovim stavovima?

- Ne postoji ništa gluplje nego blokirati puteve, posebno međunarodnu saobraćajnicu. To rade ljudi koji žele sebi politički da pucaju u nogu. Tolike godine sam proveo u opoziciji i odlično znam šta građane posebno iritira. Ne smete da budete sebični i da gledate samo svoje interese, a da svi drugi trpe zbog vas. Ljude generalno ne zanima to što vi imate neki politički cilj. Oni su preokupirani svojim problemima i na sve to vi im blokirate put, onemogućite im kretanje i normalno funkcionisanje. O šteti nanetoj državi da i ne govorim, jer svaka blokada međunarodnog puta je ozbiljna finansijska šteta za građane. Međutim, kao i kod prethodnog pitanja, ako opozicija smatra da je dobro da blokira ulice i nervira narod, nećemo ih ometati. Slobodno neka to čine. Ne pada nam na pamet da im pristanemo na ucene, posebno zbog činjenice što su zahtevi koje su izneli s pravnog aspekta nemogući. Praktično, oni su izneli zahteve za koje i sami znaju da ih je nemoguće ispuniti, misleći da će nas ucenama naterati da pokleknemo. Od tog posla nema ništa, i što pre to shvate, bolje po njih. Ukoliko odluče da razgovaraju, vrata su im širom otvorena i samo neka uđu. Svaki razgovor je blagotvoran i uvek poželjan.

Deo opozicije uporno poručuje da ne želi na izbore dok im se ne ispune uslovi koje su izneli na protestima. Koje je rešenje? Mislite li da bi u slučaju raspisivanja izbora, a da im nisu ispunjeni uslovi, ipak izašli na njih?

- Na kugli zemaljskoj ne postoji opozicija koja neće izbore. Mislim da smo mi jedinstveni po tom pitanju. Sa druge strane, oni stalno ističu kako Vučiću i SNS dramatično pada rejting, kako ćemo se sunovratiti na sledećim izborima. Ne razumem tu logiku. Ukoliko je to zaista tako kao što oni kažu, pa evo im prilika na izborima da nas politički pregaze i sahrane. Ipak, znaju oni dobro da na izborima nemaju šta da traže. Njihova je volja šta će da rade. Postoje samo dva rešenja. Prvo rešenje su izbori i na njih možemo da idemo kad god gospoda u opoziciji poželi. Druga opcija je da izvedu revoluciju. Nisam siguran da im bilo koja od ove dve opcije odgovora, jer jednostavno nemaju podršku u narodu.

foto: Kurir televizija

Došlo je do promene u rukovodstvu SNS, na čelu partije je Miloš Vučević... Da li će i šta to promeniti? Vučić je na izbornoj skupštini poručio da treba više da razgovarate s narodom, da budete s ljudima... Hoće li zaista tako i biti?

- Ukoliko tako ne bude, možemo vrlo brzo da očekujemo da nas narod pošalje u opoziciju. Uostalom, sad je vreme da dokažemo koliko vredimo kada Aleksandar Vučić više nije na čelu stranke. On je svakako neko ko će kao član stranke i naših stranačkih organa uvek biti tu uz nas, ali sami moramo da pokažemo da li zaslužujemo narodno poverenje.

Odnosi s koalicionim partnerom, SPS, barem gledano sa strane, promenljivi su... Mislite li da će socijalisti biti deo novog pokreta? Jeste li razgovarali s nekim iz SPS o tome?

- Svako ko izrazi želju da pomogne otadžbini može da bude deo Pokreta. Vreme je da se ujedinjujemo, a ne da se delimo.

Ministar iz redova JS i potpredsednik te stranke Rade Basta, čini se, koristi svaku priliku da "solira", čime, kako kažu i vaše stranačke kolege, nanosi štetu Vladi i sopstvenoj zemlji. Kako vi gledate na to? Utisak je i da mu se "tako može", ne čujemo neke oštrije kritike na njegov račun.

- Mnogi ljudi iz nekog razloga žele na sebe da privuku pažnju, a nisu toliko bitni. Posebno im je cilj da zapadnu za oko nekom od ambasadora, pretežno zapadnih. Umesto što se slikaju po Instagramu i što sebi prave promocije, bilo bi bolje da zasuču rukave i da nešto rade. Svako ko se zalaže za Srbiju u NATO ili Srbiju u ODKB (Organizacija ugovora o kolektivnoj bezbednosti, nastala na teritoriji bivšeg SSSR, prim. aut.) neka lepo napusti Vladu. Ova vlada želi da čuva našu vojnu neutralnost i s tim u vezi svako odskakanje nije dopustivo. Ponekad mnogi od njih imaju toliku želju da ih neko primeti da to pomalo deluje kao cirkus.

Reklo bi se da situacija na severu KiM nikad ozbiljnija nije bila i trenutno deluje nerešivo, imajući u vidu ponašanje Aljbina Kurtija. Kako mu stati na put, ko bi mogao da ga natera da preduzme korake koji bi deeskalirali situaciju?

- Nažalost, ne vidim mirno rešenje, bez obzira na to što moramo sve da učinimo da sačuvamo mir. Kurtiju zemlje Kvinte mogu da stanu na put ako žele. Plašim se da će ga oni samo ukoravati verbalno, dok će u praksi mirno gledati na njegove terorističke akcije prema Srbima. Svakako, cilj je da se Srbija uvuče u sukob tako što će oštro reagovati. Zato moramo da budemo baš onakvi kako nas je patrijarh Pavle učio - bezazleni kao golubovi, a mudri kao zmije.

Do kada očekujete raspisivanje novih izbora u četiri opštine na severu KiM?

- Iskren da budem, ja ništa ne očekujem kad je u pitanju Kosovo i Metohija, osim da Srbija učini sve što je u njenoj moći da zaštiti naš narod. Sve drugo je na dušu Aljbinu Kurtiju i licemerima iz EU koji pozivaju na suzdržanost obe strane. Kao da smo mi nešto učinili pa nas pozivaju na suzdržanost. Ponekad se pitam do koje granice neki ljudi mogu da budu drski i bezobrazni.

O budućoj vladi Crne Gore Nenormalno je ignorisati Srbe Crnogorski parlamentarni izbori su završeni, ali poznavaoci prilika ne očekuju u skorije vreme čak ni početak razgovora o formiranju vlade, a kamoli njeno formiranje. Šta očekujete? Možemo li da očekujemo i srpske predstavnike u njoj? - Ne bih da se mešam u unutrašnje odnose Crne Gore, ali svakako je nenormalno ignorisati Srbe i njihove političke predstavnike s obzirom na njihov izuzetno snažan uticaj, koji se pokazao i na poslednjim izborima. Svakako očekujem daleko bolje odnose sa Crnom Gorom.

O Narodnom pokretu Cilj da okupimo sve koji mogu da doprinesu Srbiji Najavljeno je i formiranje pokreta čiji je inicijator predsednik Aleksandar Vučić od Vidovdana, što pojedini vide kao rebrendiranje Srpske napredne stranke pošto će ona biti deo tog pokreta. Kako to komentarišete, šta stoji iza svega? - Ogroman broj ljudi, posebno intelektualaca, naučnih i kulturnih radnika, sportista, želi da bude angažovan, ali ne želi da bude deo političke stranke. Ti ljudi vole svoju zemlju, ali nekako su u zapećku. E to želimo da promenimo. Pokret je nešto što prevazilazi političko angažovanje kroz političku stranku, jer dominantan interes Pokreta je boljitak za državu, dok je kod političkih stranaka daleko više prisutan stranačkih interes. Otuda, naš cilj je da okupimo sve one kojima je stalo do Srbije i koji svojom pameću, zalaganjem, vrednim radom i naučnim doprinosom mogu da joj doprinesu.

Kurir.rs/Ivana Žigić