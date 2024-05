OVO SU PRVI POSLOVI POZNATIH: Istovarali kamione, radili na njivi, konobarisali, on je bio frizer a neki su zarađivali na ulici

Nisu sve poznate ličnosti imale tu sreću da odmah budu deo javno sveta i da im muzika, gluma i televizija budu prvo zanimanje. Neki su se dobro namučili da dođu do statusa zvezde i o tome su otvoreno pričali. Dosta njih je konobarisalo po klubovima i kafanama a neki su i na ulicama prodavali sladoled i garderobu, a ima i onih koji su bili fizički radnici na njivi. Među njima su Milica Pavlović, Darko Lazić, Zorica Marković i drugi.

Milica Pavlović Radila u štampariji

Milica Pavlović pre nego što je krenula ka estradnom nebu, živela je u Švajcerskoj gde je radila u štampariji. Pevačica je govorila o tome u jednom intervjuu i otkrila da bi to i dan danas radila da joj život nije krenuo u pravcu muzike.

- Radila sam u jednoj u štampariji u Švajcarskoj. Na početku sam radila najteže poslove. Prenosila sam kutije, lepila nalepnice, a kasnije sam radila na traci. Od prve plate sam baki i deki renovirala kuhinju - ispričala je Milica i naglasila da bi i danas radila taj posao da mora.

Zorica Marković Radila na njivi

Zorica Marković otkrila je da je pre nego što je krenula da peva, radila na njivi kao i sve ostale seoske poslove, za koje je bila plaćena.

- Ja sam pevala gde sam stigla, međutim nisam mogla baš iz pelena da radim kao pevačica. Živela sam na selu i da bih imala za džeparac morala sam da radim na njivi, kao i sve ostale poslove, i kod mojih i kod komšija. Čuvala sam ovce i krave a najviše sam volela da štrikam.

Ana Nikolić Konobarisala

Ana Nikolić prvu svoju platu zaradila je konobarušići u svom rodnom mestu Donja Mutnica, a taj njeni prvi posao kao što pamti ona pamte i svi ostali meštani ovog mesta.

- Ana Nikolić jednog leta radila je i kao konobarica u jednom kafiću u centru Paraćina. To su nam potvrdili i njeni bivši sugrađani, koje smo zatekli na mestu gde se taj kafić nekad nalazio. Istina je, to svi u Paraćinu znamo. Mi nju obožavamo, prava je carica. Najduhovitija osoba na estradi. Ona je radila tu jednu godinu, ludnica je bila koliko je bila dobra, to je bilo valjda '95. ili '96. godine. Vlasnik je morao i baštu da proširi koliko je ljudi dolazilo. Najviše zbog nje, bila je prelepa i svi su već tada pričali o njoj. Sada je na tom mestu klub - objasnili su meštani Donje Mutnice.

Milić Vukašinović Istovarao kamione u Londonu

Milić Vukašinović od malena je znao čime će se baviti, pa je tako od svoje dvaneste godine svirao bubnjeve i tada je odmah krenuo da zarađuje novac. Međutim roker je u međuvremenu batalio sve i sa 20 godina otišao u London gde je u jednom restoranu prao sudove a nakon toga je istovarao kamione.

- Od malena sam svirao bubnjeve i bio sam čudo od deteta, i već od tada sviram i zarađujem, a prvi novac van muzike zaradio sam tako što sam prao sudove u Londonu gde sam sa 20 godina otišao da živim bez da ikome kažem. Hteo sam da doživim neku muku u životu pa sam nakon pranja suđa sam istovarao kamione u velikom londonskom skladištu i posle radio u Hard Rock Caffeu.

Dejan Pantelić Radio u pekari

Pre nego što je stao pred svetla televizijskih reflektora i postao jedan od omiljenh TV lica, Deki je radio kao vozač, ali i u pekari. - Nije mi problem da bilo šta radim, ne stidim se nijednog posla, a moja supruga zna da mi kaže da naša porodica nikada neće biti gladna - izjavio je voditelj.

Momčilo Bajagić Bajaga Na ulici prodavao ešarpe

Jedan od najuspešnijih muzičara na ovim prostorima, Bajaga, kaže da je svoj prvi dinar zaradio prodavajući kineske ešarpe. - Kada sam bio prvi razred gimnazije, bend u kojem sam svirao nije zarađivao ni dinara. Kupovali smo veštačku kinesku svilu, farbali je u crno i prodavali u Knez Mihailovoj kao ešarpe - kaže frontmen benda "Bajaga i instruktori".

Goca Tržan Prodavala sladoled

Pevačica je jednom prilikom otkrila i da je tokom srednje škole radila na Bulevaru, gde je prodavala sladoled.

- U srednjoj školi sam prodavala sladoled na Bulevaru. Zaradila sam brdo para. Ali danas mi je sve to predivna uspomena - prisetila se Goca.

Darko Lazić Bio frizer

Darko Lazić osnovnu školu završio je u Holandiji, gde je živeo više od osam godina, a onda je odlučio da izuči frizerski zanat i radi drugima "o glavi". Kasnije je i uporedo i pevao i radio kao frizer, dok nije krenuo ozbiljno da zarađuje od pevanja.

Dragana Mićalović Prala šoferke

Glumica pre nego što je postala jedna od najpopularnijih ličnosti na našim prostorima, takođe je morala da radi razne poslove kako bi sebi obezbedila parče hleba. Kako je svojevremeno pričala ona je radila na benzinskoj pumpi gde je prala šoferšajbne.

