INTERVJU, VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Nikako se ne sme potcenjivati opravdano narodno nezadovoljstvo nastalo zbog dve užasne tragedije

Vladimir Ðukanović, član Predsedništva SNS, komentarišući proteste „Srbija protiv nasilja“ održane u petak, poručio je „svim medijima koji su naklonjeni vlasti da ne potcenjuju te ljude s protesta“. Takođe, njegova poruka je bila da su od početka spremni na razgovore. Pitali smo ga s kim bi vlast trebalo da razgovara i da li su spremni za razgovore s predstavnicima dela opozicije koji su učesnici i predstavljaju se kao organizatori protesta.

Ðukanović je u razgovoru za Kurir sasvim otvoreno i bez uvijanja govorio o gorućim temama - dešavanjima u Beogradu, te šta je toliki broj ljudi izvelo na ulice.

Naravno, nikako se ne sme potcenjivati opravdano narodno nezadovoljstvo nastalo zbog dve užasne tragedije koje su se dogodile. Ogroman broj ljudi je izašao i iskazao neko svoje nezadovoljstvo. Na tim protestima imate more ljudi koji ne žele da čuju za aktuelne opozicione političare i generalno im se gade. Ljudi su izašli jer im nešto u društvu i generalno u sistemu smeta. Može se reći da tamo ima i mnogo onih koji su glasali i još uvek glasaju za Aleksandra Vučića, ali su nezadovoljni brojnim primerima bahatosti naših funkcionera. Ima svega na tim skupovima i mi smo dužni te ljude da čujemo.

Kažete da je potrebno da se razgovara, ali s kim?

Veoma je teško reći s kim da se priča, jer uvek je dobro da postoji neki predstavnik protesta ili neka organizacija. Deo opozicije koji pokušava da preuzme protest svakako nije adresa, ali i s njima želimo da razgovaramo. Problem je što oni neće, već žele da zloupotrebe tragediju i stvore jaz u društvu. Daćemo sve od sebe da čujemo narod.

foto: Kurir televizija

Da li su vas i vaše kolege zabrinuli slike i snimci sa ulica Beograda u petak? I kako ih objašnjavate?

Zabrinulo me je što tolike godine nismo bili u stanju da primetimo da veliki broj ljudi odlazi nezadovoljan u totalnu apstinenciju i ne želi da čuje ni za vlast, ni za opoziciju. To može da bude potencijalno veoma opasno po društvo. Ti ljudi očekuju da im se neko obrati i mi smo dužni da to učinimo.

Rekli ste i da su zahtevi građana opravdani... Šta je tačno, po vama, prihvatljivo i opravdano?

Opravdano je da se razgovara o tome kako da rešimo probleme u vezi s vršnjačkim nasiljem. Da se prostakluk izbaci iz javnog diskursa, da pričamo o tome kakve sadržaje gledaju naša deca po društvenim mrežama i kako da ih zaštitimo, o suzbijanju kriminala, posebno korupcije... Sve su to brojne teme zbog kojih građani imaju pravo da negoduju ukoliko se nešto ne pokrene.

Takođe ste rekli i da većina tih ljudi na ulici nije za opoziciju, već za promene nečeg što nije dobro u društvu... Šta je to što nije dobro i što urgentno treba menjati?

Pristup prema ljudima. Obraćanja političara građanima su odavno prevaziđena. Od momenta kada je SNS došao na vlast prošlo je 11 godina. Nekih novih 11 generacija birača je stasalo i ti ljudi ne gledaju televiziju, ne čitaju novine, ne slušaju dosadne političke emisije, ne veruju sistemu, političarima... Moramo se spustiti na njihov nivo i obratiti im se onako kako oni to žele. Ljudi traže pažnju, traže da ih saslušaš, da čuju da se zanimaš za njihov problem. Danas ljudi i mnogo bolje zarađuju, imaju privatne firme, bolje plate i nezavisniji su nego što su to bili 2012, kada su molili da dobiju posao u nekoj državnoj firmi. Samim tim, danas ne možete da se obraćate ljudima s visine, posebno ne neki tamo zadrigli i bahati lokalni političar koji smatra da je svemoćan. Ti ljudi su iznad njega, jer su oni nešto stvorili i imaju pravo da traže bolje uslove za svoj dalji razvoj. Skroz su slobodni da ti u lice saspu da si bahata baraba ako to zaslužuješ, jer ne zavise od tebe.

Koje će biti glavne poruke sa skupa SNS 26. maja? Predsednik IO Darko Glišić je rekao da će Vučić održati istorijski govor... Hoće li, po vama, tada biti najavljene krupne političke promene?

Taj miting dolazi pred našu stranačku skupštinu. On će svakako biti važan, jer očekujemo ogroman broj ljudi i iskreno mislim da može da bude prekretnica u mnogim promenama koje će u Srbiji uslediti. Sam SNS mora da se menja, ali i mora da dođe do ukrupnjavanja svih onih koji žele da se bore za Srbiju. Pre svega onih koji imaju gađenje prema političkim strankama, ali su rodoljubi i hoće da se bore za svoju zemlju. Ti ljudi su nam potrebni i zato mi je drago što se pravi veliki narodni pokret.

tvitovima Šormaza Srećan put i nek je zdravo Pretpostavljam da ste videli tvitove Dragana Šormaza... Traži i ostavku Vlade, iste reči izgovara kao deo opozicije. Šta kažete na to? Hoće li se i on pridružiti Zorani Mihajlović? Ne želim da komentarišem bivše kolege. Svako ko misli da će sreću naći na drugom mestu, srećan mu put i neka je zdravo.

I šta posle 27. maja? Da li će zaista SNS preuzeti neko drugi? Kakvu sudbinu može da očekuje SNS bez Vučića na čelu?

- Znate, jednom u životu morate i da udarite o ledinu da biste se osvestili da morate više i bolje da radite. Super je to da svuda nakačimo predsednikovu sliku i on za nas dobije izbore. Pukne vodovodna cev u nekoj ulici, zove se predsednik Vučić. Hajde da vidimo koliko zaista vredimo. Suočavanje je veoma često poželjna stvar. Duboko verujem u snagu ljudi unutar SNS koji su odani državi. Ima ih i znam da će se boriti pre svega za zemlju, a svakako i za stranku. Nemam ništa protiv da imamo i jedan period dokazivanja pred ljudima, pa i da odemo u opoziciju. Sve je to normalno u politici. Bitno je da ostanemo dosledni politici i ideji koju je predsednik Vučić trasirao i da se prilagođavamo modernim vremenima. Otuda, posle 27. maja očekujem neki sasvim novi SNS u smislu pristupa prema ljudima i izbacivanja u prvi plan onih koji su spremni da se bore za ideju.

J. Velinović