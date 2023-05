"NA KRAJU ĆE ISPASTI DA OLUJE NIJE NI BILO, KAO NI 200.000 PROGNANIH SRBA" Haški istorijski priručnik uznemirio javnost u Srbiji

Vest da će uskoro biti predstavljen Priručnik Haškog tribunala kako koristiti arhivsku građu tribunala o sukobima na prostoru Jugoslavije devedesetih, namenjen časovima istorije, podelila je javnost.

Dok se jedni pitaju šta je namera objavljivanja tog Priručnika i da li sudovi treba da pišu istoriju, drugi smatraju da takva vrsta dokumentacije može da donese pomirenje u regionu.

Put od nekog događaja do časa istorije je dug. Potrebno je vreme, hladna glava i naučno utemeljenje, kažu istoričari. Dokumenta na osnovu kojih se piše istorija, ističu, dostupna su tek 30 godina nakon nastanka. Ona sa oznakom strogo poverljivo i kasnije.

O ovoj temi s voditeljkom jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija Oljom Lazarević razgovarali su advokat Zoran Živanović i predsednik udruženja Krajišnika Srbije Mile Bosnić.

- Na žalost, ta priča nema nikakve veze s pomirenje, a bojim se ni sa stvarnim istorijskim događajima. Govorim kao učesnik događaja o kojima govori Haški tribunal, ali i svedok u određenim procesima. Sud koji je napravljen da bi se osudio jedan od tri sukobljena naroda, pravi priručnik u kom nema onih koji su inicirali sukob, poput Nemačke i Vatikana. A kriv je konstitutivni narod nad kojim je izvršeno etničko čišćenje. Osuđena su tri predsednika Republike Srpske Krajine, a niko iz Hrvatske. Ovo nije sud koji je zamišljen kao institucija koja će isterati pravdu, pa tek onda napraviti priručnik. Sad je jasno da pomirenja jako dugo neće biti jer ste sve svalili na jednu stranu kako biste opravdali bombardovanje - mišljenja je Bosnić.

Šta kaže pravna nauka na ovu temu, govorio je Bosnićev sagovornik u studiju Kurir TV.

- Nikakvi sudovi ne mogu da mire narode, mogu pojedince. Pomirenje je floskula jer nam niko nije objasnio kako se to mire dva naroda, oko čega su se posvađali. Kad je reč o ovoj dokumentaciji, Haški tribunal je prikupio ogromnu količinu dokaza i dokumenata, koji predstavljaju rudnik, ali koji tek treba da se obradi. Plašim se da su za to potrebne decenije da bi se odradilo kako treba. U postupku za Srebrenicu bilo je 80.000 stranica dokumenata. To je ogromna količina, morali bismo da mobilišemo sve naše istoričare, a i tad bi bile potrebne decenije. Ovaj priručnik je pripremila komisija koju finansira EU i čiji glavni nosilac je Euroklio, udruženje evropskih istoričara, među kojima ima i naših. Priručnik, ako uopšte bude objavljen je namenjen nastavnicima istorije i služi kao smernica kako koristiti arhive Haškog tribunala. Plašim se, sako se budu koristile samo presude, nisam siguran kako bi se došlo do istorijske istine. Jer, tad biste došli do zaključka da Oluje uopšte nije bilo jer niko za to nije osuđen. A prognano je 200.000 Srba iz Hrvatske i to kao da se nije desilo - kaže Zoran Živanović.

