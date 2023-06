"JASNO JE DA JE SVE BILO UNAPRED PRIPREMLJENO" Đukanović otkrio detalje suđenja u slučaju ''Jovanjica''

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović komentarisao je situaciju sa suđenja u slučaju ''Jovanjica''.

- Izneću impresije sa današnjeg glavnog pretresa u vezi lažne afere ”Jovanjica”. Dakle, imali smo prilično prepariranog svedoka, no o njegovom svedočenju ću svakako imati šta da kažem kada dođe do nastavka pretresa kada mi se ukaže prilika da mu postavim određena pitanja. Ono što je više nego komično je navijanje pojedinih tzv.novinara u publici i uopšte način kako su pripremani za izveštavanje sa današnjeg pretresa. Toliko je očigledno bilo da su unapred imali pripremljeno izlaganje današnjeg svedoka, kao i izveštaje koje su formalno izdiktirali, ali koji su već odavno bili napisani i spremni za objavljivanje. Prosto je neverovatno da tzv.novinare nije zanimalo da uzmu neku izjavu od strane odbrane, što jasno pokazuje da je sve unapred bili pripremano. Tačno je i tempiran momenat kako bi se tokom rasprave o radu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića zapravo on najviše kompromitovao sa gomilom iznetih laži, što je trebalo da posluži da se napravi nekakav naelektrisani ambijent pred novi protest - napisao je Đukanović na svom Tviter nalogu, a zatim dodao:

- Inače,ovaj svedok i njegov pretpostavljeni starešina Milenković mesecima ne dolaze na svedočenja, a onda se pred raspravu o Gašiću pojavi odjednom ovaj što je danas svedočio i to ne da bi svedočio o konkretnom pitanju koje je Apelacija naložila, a to je da li je 18.11.2019.godine prilikom pretresa ”Jovanjice” Predrag Koluvija bio obavešten da se odvija pretres i pozvan da istom prisustvuje ili nije. Umesto odgovora dobili smo unapred pripremljen politički govor i tiradu koja je delovala baš komično. Naravno, Milenković još uvek izbegava sud, ali valjda ćemo dočekati da se umilostivi i da dođe da svedoči. Cirskus kakav nije viđen.

- Miroslav Aleksić kao ovlašćeni predlagač u Skupštini Srbije trebalo je da podigne naelektrisani ambijent u Parlamentu citirajući ono što je unapred preparirani svedok izjavljivao. Ipak, sve se svelo na tresla se gora, rodio se miš, jer je sve bilo toliko providno i jadno, da je delovalo u nekim momentima krajnje komično. Scenario je propao i sada će se nesrećni Aleksić morati da valja u blatu koje je sam pravio. Toliko o svemu, a nastavak sledi posle sledećeg glavnog pretresa.

Kurir.rs