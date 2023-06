HOROR! OTVORILI KLIMU I VIDELI STRAHOTU: Voda kuljala, čovek nije čistio uređaj pet godina! Unutra našli i ŽIVOTINJU! (VIDEO)

Ovih dana temperature su više od 30 stepeni, mnogi su počeli da koriste svoje klima uređaje kako bi se rashladili u svojim domovima. Međutim, pojedini ih ne čiste redovno, što može biti štetno po zdravlje!

Nedavno je jedan klima servis u Beogradu imao zaista neverovatan slučaj. Naime, njih je kontaktirao jedan gospodin koji je rekao da treba da se uradi servis i čišćenje klime, ali je rekao da klima slabo hladi iako je on navodno čisti redovno.

Nakon što su majstori otvorili klimu zatekli su horor.

Horor zatekli kad su otvorili klimu foto: Printscreen TikTok

Crna voda i prljavština kuljala je na sve strane. Prema rečima majstora, klima je bila zapušena od silne prljavštine.

Ovaj majstor objavio je snimak na društvenoj mreži Tiktok kako bi apelovao na ljude da redovno servisiraju i čiste klime.

- Najgore, pa čak i najopasnije bakterije i virusi se nalaze zarobljene u klimi. Čak i čišćenje jednom godišnje je malo - napisao je jedan korisnik Tiktoka u komentarima.

Serviser je naveo da ukoliko se klima koristi i leti i zimi mora da se čisti dva puta godišnje.

- Mnogo bitnije je čišćenje i pranje filtera, barem na deset dana - savetuje on.

Pored toga naveo je i da je problem to što je česta pojava u tom poslu to što neki ljudi rade smo u sezoni, i to uglavnom ljudi koji nisu frigo tehničari, te da bi stoga uvek trebalo angažovati ovlašećenje servisere.

- Ja moju nisam čistio pet godina i našao sam miša kod struje i tu je crko! - napisao je jedan korisnik.

Serviser je dodao da je to česta pojava i da se mora zatvoriti otvor sa spoljne strane gde izlaze instalacije.

Ovim je izbegnuta tragedija i požar, jer je glodar mogao da gricka žice i izazove kratak spoj.

