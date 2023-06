"OVA SLIKA DOKAZ JE LICEMERJA ZAPADA" Vučić: Svečlja kako prevrće Euleksov džip, slika je kompletnog licemerja kolektivnog Zapada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je slika Dželjalja Svečlje kako prevrće Euleksov džip, slika kompletnog licemerja kolektivnog Zapada.

"To je slika kompletnog licemerja kolektivnog zapda, mnogo više nego sramota Svečlje. On je radio isto što i danas. To govori o dvostrukim standardima, licemerju EU i SAD", kazao je Vučić za TV Pinik upitan za činjenicu da Svečlja neće krivično odgovarati zbog huliganizma pre 10 godina, za koji je bio optužen, zbog zastarivanja slučaja.

On je ukazao da Svečlja zbog prevrtanja džipa Euleksa neće biti ni gonjen niti odgovarati.

"Ne goni ga tužilac ni takozvani kosovski, a ni evropski, a gone Srbe koji ništa od toga nisu uradili. Kada pitate kako je to moguće nema ni neće biti odgovora", dodao je Vučić.

1 / 13 Foto: Printscreen Pink Tv

Kazao je da emotivno uvek kažemo da je to nefer i nepravedno prema nama, ali nas to neće spasiti, preneo je Kosovo online.

"Moramo da se suočimo s tim i da je realnost da pravde za Srbe nema, da naša suza nema roditelja na Zapadu. Nemojte da imamo bilo kakvih iluzija. Ali borimo se i uspevamo da se sačuvamo u međunarodnoj zajednici", naglasio je on.

Za dva dana, 27. juna, navršiće se sedam godina, pet meseci i 27 dana od kada su Svečlja, predsednik Socijaldemokratske partije Dardan Molićaj i drugi, optuženi za huligansko ponašanje i druga krivična dela, tokom protesta održanog 2013. godine.

To znači da se posle 10 godina od kada su počinili krivična dela koja im se stavljaju na teret, predmet završava bez epiloga, jer je nastupila apsolutna zastarelost, prenose kosovski mediji.

Kurir.rs