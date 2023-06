UŽIVO PREDSEDNIK O SITUACIJI NA KIM: Neće Kurti stati, on želi rat, da nas uvuče u rat! On hoće sve što ja pokušavam da izbegnem

BEOGRAD - Srbija kao ozbiljna država nikada neće podržati puč odnosno promenu vlasti vojnim putem. Vlast se menja na izborima, voljom građana, a ne drugačije!, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji.

On je jutros na TV Pink komentarisao najnovije događaje u Rusiji i rekao da se divi ljudima koji odmah znaju sve i sve mogu da komentarišu odmah. Ali da njegova pozicija predsednika Republike traži mnogo ozbiljniji pristup. Kad je reč o Prigožinu i razvoju situacije u Rusiji, predsednik kaže da se u ovoj zemlji niko ne bavi dubljim i pravim analizama nego uglavnom lupetanjima te da će sve ovo što se u toj zemlji dešava ostaviti trag i na tamošnju situaciju, kao i na situaciju na Balkanu, našem regionu.

"Završilo se uz mnogo krvi" - Nismo puč podržali ni u Turskoj, ni u Rusiji. Vlast se menja na izborima, voljom građana, a ne drugačije. Ovo nije događaj koji neće ostaviti posledice ni na stanje na bojištu... Mislim da će ovo imati dubinske i teške posledice. Putin je govorio o Prvom svetskom ratu. Rusija nije de fakto izgubila u Prvom svetskom ratu. Imali su više divizija, ali je teška situacija iznutra, i strane službe koje su razbile jedinstvo u Rusiji, doveli do nemira u zemlji. Uprkos pokušaju Kerenskog, da u jednoj uspešnoj bici u junu 1917. godine preokrene stvar, izbija Oktobarska revolucija koja je dovela do decenija uništavanja, svega što je pravoslavno, i decenija uništavanja ekonomije - kazao je Vučić. Završilo se uz mnogo krvi... Ali sve je završeno zahvaljujući snažnoj reakciji predsednika Putina, kaže Vučić i dodaje da će sada morati da umnogome podigne motivaciju, posebno dela razočaranih Vagnerovih pripadnika. Za razliku od većine koji misle "tresla se gora, rodio se miš", mislim da će ovo imati teške posledice. On ističe da ne želi da govori o tome ko je spolja podržao pobunu, ali da nema nikakve sumnje da je bilo pomoći iz inostranstva. O Kurtiju Zapadu je sad jasno da je Kurti problem... - Neće Kurti stati, on želi rat, želi da nas uvuče u rat! Neće ZSO, ovakvu ili onakvu, neće nikakvu! - kaže Vučić i pojašnjava: On želi sve što ja pokušavam da izbegnem, enverista je i samo mu rat nedostaje u biografiji... Ali Zapad je sad shvatio u čemu je problem, dodao je Vučić i rekao da su u Prištini srećni što su Turci došli Sever KiM što smatraju kao sponu zelene transverzale, sve do Pazara.

O protestima

Šta ujedinjuje Noga, Olenika s Nato zastavom, Mišu Vacića... To ne može biti samo lična mržnja prema Vučiću... Morate da imate plan i program, a niko ne pita možemo li mi da opstanemo i preživimo ukoliko se svakog dana tučemo s kolektivnim Zapadom, a niste ni krivi i dužni zbog situacije na KiM, pritisak kosovskih Srba da ih zaštitimo a svesni ste da ne možete to da učinite..., kaže Vučić dodajući da nam je u ovakvoj situaciji Rusija prijatelj a Kina možda i najveći jer nas nikada ničim nije uslovljavala, strpljiva je ni čeka svoje vreme.

O biznismenima

Poznajem ih mnogo i čim dođu do nekih para odmah misle da mogu da uređuju ne samo državu nego čitav svet.. A šta da mislite kad nekom date silu... 3.000 tenkova...Rusi su ponovili naše greške iz 90-ih... Odbrana i bezbednost zemlje moraju biti isključiov stvar države, kaže Vučić dodajući da želi da izbegne pitanje kako bi aktuelna situacija u Rusiji i dešavanja s ruskom predsednikom Putinom mogla da utiče na Republiku Srpsku.

Naše greške 90-tih, ali i ruske

Vučić ističe da je ruska greška od početka to što su proglasili specijalnu operaciju, pa su u Moskvi otvarali ringišpile.

- Kada nemaš rat, onda rat ne možeš da dobiješ. Tako ni mi nismo imali rat, a posle nam se desila Krajina i etničko čišćenje. Kada sagledate istraživanja Levade, vidite da su našli nišu da napadnu predsednika Putina. Po tome koliko ovi ovde ne čitaju istraživanja, vidite da postoji jedan tajkun koji mene hoće da napadne. Ali je glupo da napadneš onog ko je najpopularniji, od njega se sve odbija, i onda teraš ljude od sebe. Kod nas te strane službe, iako su uvek umešane u bezbroj stvari, nisu doneli konačnu odluku, inače bi precizno to uradili - rekao je on.

Predsednik dodaje da su u Rusiji to dobro uradili, i da su našli način da napadnu Putina.

- U redu, ima korupcije, to je delimično tačno. Ali da li je to razlog da napadnete svoju zemlju usred rata. Svaka čast i Lukašenku, Batka je stari prijatelj njegov, ali Putin je ovo uradio sam. Kažu nije bilo krvi. Završilo se uz mnogo krvi i srušenih helikoptera. Nisu im Ukrajinci srušili toliko helikoptera za sedam dana, koliko su srušili pobunjenici. To su skupi helikopteri, skupe mašine. Velika šteta je naneta, ali je mogla biti hiljadu puta veća, ali je završeno snažnoj reakciji Putina - rekao je Vučić.

