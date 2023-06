ODJECI SASTANKA ALEKSANDRA VUČIĆA I ĐUZEPA BORELJA U BRISELU Analitičari: Dijalog nemoguć dok traje represija nad Srbima

Nakon prekjučerašnjih sastanaka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija s visokim predstavnikom EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Đuzepom Boreljom, te specijalnim izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom, nisu se stvorili uslovi za eventualni nastavak dijaloga, ocenjuju analitičari. Oni su istovremeno saglasni da Aljbin Kurti igra na ivici noža kako bi došlo do sukoba.

Predsednik Vučić je upozorio evropske zvaničnike da su Srbi na Kosmetu u veoma teškoj situaciji i da ne žele više da trpe Kurtijev teror, a sagovornicima je predstavio i izveštaj o brutalnim povredama uhapšenih Srba. Kurti je, s druge strane, poručio da je spreman da organizuje nove izbore na severu i povuče policiju iz opština u tom delu Kosova, ali tek nakon što se za to stvore zakonski uslovi.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kazao je da srpski narod na Kosovu konstantno maltretiraju i da kosovski premijer "igra na ivici noža kako bi dobio sukob".

- Oni prete, ako ne odemo u Brisel, ne znam šta će da urade... To je besmisao svega. Ovde treba igrati tu igru, ali ne po merilima kakva se očekuju. Mi moramo da dobijemo na vremenu, da nas ne uvuku u ratno stanje. Kurti igra na ivici noža da dobije sukob - naglasio je on za Pink.

Miletić je napomenuo i da je stav međunarodne zajednice u vezi s krizom na Kosovu i Metohiji nedefinisan.

- Kada uhapsimo teroriste, oni traže bezuslovno puštanje, a kada Srbe neko tuče i maltretira, oni ne reaguju - ukazao je Miletić.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir je ocenio da je dijalog teško moguć u uslovima represije prema Srbima.

- Štaviše, pitanje je da li je ikad i bilo pregovora, jer to su zapravo razgovori u kojima se usklađuju interesi, a kosovska strana samo insistira na svom viđenju stvari i na svakom koraku sapliće Srbe uz nesumnjivu pomoć Zapada - zaključio je Dejan Vuk Stanković.

Darko Obradović Kurtijeva spirala nasilja

Programski direktor Centra za strateške analize Darko Obradović ocenio je da se u Briselu više ne radi o pregovorima, nego o konfliktnom menadžmentu.

- Ovo nisu više pregovori, nego konflikt menadžment. EU traži način da upravlja ovim konfliktom. Vidimo da se govori da nije važno šta da se radi, nego kad i kako. Jasno je da je Kurti ostvario svoje ciljeve. Napravio je ciklus spirale nasilja i uopšte nije važno šta će Srbija da radi jer on unapred ima pripremljen scenario. Njihova pozicija je lagodna, a pozicija Srbije veoma teška. ZSO je nastala kao koncept za zaštitu Srba, a onda Kurti kaže da to nije po ustavu. Takvi međunarodni dokumenti ne moraju da budu po ustavu, kao što to nije bila ni Rezolucija 1244 - rekao je Obradović.