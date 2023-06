KURTI SADA IMA SAMO JEDAN CILJ, A DA BI GA ISPUNIO POKUŠAĆE OVO! Karan upozorio: Istorija mu je pokazala da to tako može

Imer Zećiri, predsednik sindikata takozvane kosovske policije, izneo je značajne informacije o hapšenju njegovih kolega u Srbiji i protestima na Severu Kosova i Metohije. Zećiri je priznao da uhapšeni policajci nisu bili maltretirani tokom boravka u pritvoru i istakao da su povrede sedam policajaca na protestu bile lakše prirode. Ove izjave demantuju tvrdnje premijera privremenih kosovskih institucija Aljbina Kurtija o navodnom maltretiranju uhapšenih.

Sa druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, istakao je da su neopravdano uhapšeni Srbi, svi do jednog, bili ozbiljno maltretirani i pretučeni od strane kosovske policije. On je ukazao na povrede Dragiše Galjaka koji je upucan u leđa sa dva metka i trenutno se oporavlja u bolnici. Petković je takođe naglasio da su Radoš Petrović i Dušan Obrenović brutalno pretučeni, a da je ukupno 52 Srba zatražilo zdravstvenu pomoć zbog posledica nasilja koje su nad njima sprovodili pripadnici ROSU-a.

Uzimajući u obzir Zećirijevo priznanje i ozbiljnost situacije na terenu, analitičari upozoravaju na mogućnost izbijanja regionalnog konflikta na Kosovu i Metohiji. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, izrazio je očekivanje da će uskoro doći do sastanka u Briselu, dok specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar, smatra da je situacija na Kosmetu toliko zategnuta da postoji potencijal za takav konflikt.

Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao trenutnih dešavanja na KiM:

- Nema nikakve dileme da Kurti radi na tome da izazove ratni sukob i to onaj pravi rat. Sa tim da kod njegovih pokušaja je veoma važno da Srbija bude kriva i da Srbija bude agresor na sopstvenoj teritoriji. To je važno i onome ko stoji iza njega. Sada je apsolutno jasno da Kurti ima podršku najmanje jedne velike sile sa zapada. Kurti je shvatio da je jedini način da dođe do nekakve kosovske državnosti preko etničkog čišćenja Srba. Zato što su sa neka ranija etnička čišćenja pokazala kao efikasna za smirivanje sveukupne situacije na Balkanu - rekao je Karan.

