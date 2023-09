IZMENE NA LINIJAMA JAVNOG PREVOZA: Ova vozila menjanju trasu tokom manifestacije "Nagrada Beograda – Memorijal Mirko Butulija"

Za vreme održavanja manifestacije "Nagrada Beograda – Memorijal Mirko Butulija" kod Poslovnog centra "Ušće", ovog vikenda doći će do promena u radu linija javnog prevoza, od subote u ponoć do nedelje do 22 sata.

Tokom manifestacije, za saobraćaj će biti zatvoren Bulevar Nikole Tesle (deo između Bulevara Mihajla Pupina i Ulice trešnjinog cveta), zatim Ulica ušće (pored Brankovog mosta), Ulica ušće (pored Muzeja savremene umetnosti) i Ulica ušće (pored Parka prijateljstva), zbog čega će se vozila JGP-a kretati izmenjenom trasom, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Kako se precizira, vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će se u navedenom periodu kretati, umesto Bulevarom Nikole Tesle, na delu trase od Brankovog mosta do Ulice trešnjinog cveta – u oba smera, Bulevarom Mihajla Pupina i Ulicom trešnjinog cveta i dalje redovnim trasama.

Takođe, vozila sa linija 27E i 35 će se kretati u oba smera, umesto Bulevarom Nikole Tesle i Ulicom ušće, Bulevarom Mihajla Pupina, ulicama Milentija Popovića i Vladimira Popovića do terminusa „Novi Beograd – Blok 20”. Linija 60L će u vreme održavanja manifestacije saobraćati trasom u smeru ka okretnici "Novi Beograd (Toplana)": Brankov most – Milentija Popovića – interna saobraćajnica – Vladimira Popovića – Zemunski put – Brodarska i dalje redovnom trasom, dok će se u povratku koristiti redovna trasa.

Autobusi će koristiti postojeća stajališta linija JGP-a na izmenjenoj trasi, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs