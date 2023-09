PREMIJERKA BRNABIĆ: Uz predsednika Vučića je tim koji gura Srbiju napred! Plate rastu, prosečna penzija biće 450 evra

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, govoreći o poseti Kuršumliji, rekla je da je uz predsednika Srbije Aleksandra Vučića tim koji Srbiju gura napred.

Ona je objasnila koliki je turistički potencijal Kuršumlije, šta je sve urađeno i istakla je da je prilikom svake posete Kuršumliji fascinirana prirodnim lepotama ovog dela Srbije.

Dodala je i da je zadatak Vlade da to promoviše na pravi način.

- U Kuršumliji postoje tri prelepe banje, Lukovska banja, Kraljevska banja i Prolom Banja. Tu je i Đavolja varoš, koja od sada pruža mogućnost posetiocima da je obiđu i noću, što pruža potpuno drugačiji doživljaj - rekla je premijerka koja je gost Novog vikend jutra na TV Pink.

- Mi se bavimo potpunim iskorišćavanjem turističkih potencijala, ne samo Topličkog okruga, već i Jablaničkog okruga. Shvatili smo pre dve godine da, ako investiramo milijardu i osam stotina miliona dinara u rekonstrukciju puta preko Radan planine, moći ćemo na najbolji način da povežemo ta dva okruga. Dobićemo jednu turističku regiju koja je po svojih ponudi jedinstvena u svetu. Već pomenute tri banje povezujemo sa Sijarinskom banjom u Medveđi, povezujemo Đavolju Varoš sa lokalitetom Caričin Grad u Lebanu i onda možemo čitavom svetu da ponudim u jednu turističku rutu, prepunu prirodnih lepota, termalnih izvora i istorijskih lokaliteta - kazala je premijerka.

Čestitka odbojkašicama Premijerka Brnabić je čestitala našim odbojkašicama i poručila da smo svi uz njih u finalu.

Govoreći o EKSPO 2027, premijerka ističe da je to velika šansa za Srbiju i da će tada ceo svet doći kod nas. Brnabić je istakla da se cela Srbija razvija, što se vidi.

- U četvrtak sam obišla Prijepolje - navela je premijerka Brnabić i istakla da joj je trenutno omiljena aktivnost časovi digitalizacije e-Uprave za penzionere.

Brnabić je navela da su penzioneri oduševljeni činjenicom da mogu da poruče nešto do kuće.

Početak školske godine

Povodom početka školske godine Brnabić je rekla da joj se čini da posle tragedija koje su nam se dogodile naše društvo više neće biti isto.

- To su ožiljci koji će uvek ostati, srećna sam što je polazak u školu prošao dobro, posebno u OŠ Ribnikar. Mi smo tamo završili malu rekonstrukciju - izjavila je Brnabić i dodala da za dva meseca nije mogla da bude urađena kompletna rekonstrukcija.

Brnabić je svoj deci čestitala polazak u školu i istakla da prvi septembar uvek ima posebnu važnost.

foto: screenshot Pink tv

Povećanje plata i penzija

- Od juče su plate u prosveti uvećane 5,5 odsto, od 1. januara će biti povećane još 10 odsto - naglasila je premijerka.

Brnabić je rekla da je Vlada svesna da još uvek nisu svi zadovoljni, ali da i dalje plate i penzije rastu.

- U odnosu na 2012. godinu to je povećanje plata u prosveti od oko 90 odsto - kazala je Brnabić.

Kako je rekla, medicinskim sestrama će plate biti oko 150 odsto veće nego pre 11 godina.

Brnabić je istakla da smo bili zemlja sa najvećim rastom zaposlenosti u vreme pandemije.

- Što se penzija tiče, predsednik Vučić prati da posebno ispratimo svaki segment - navela je Brnabić i dodala da će prosečna penzija biti 450 evra.

- Kristalno nam je jasno da za naš narod mora još mnogo bolje, oni su još više zaslužili - kazala je Brnabić i dodala da je pre plata za medicinske sestre bila 32.000 dinara i da je tada nezaposlenost mladih bila oko 50 odsto.

Tekstovi protiv predsednika Vučića

Govoreći o istraživanju o tekstovima protiv predsednika Vučića, Brnabić je rekla da kada pogledamo kakva je država bila, misterija je kako su to uspeli da urade.

- Trošili smo i ono što nemamo, zaduživali se… Jesmo li imali neki novi Klinički centar, put, pametnu tablu u školi? Jesmo li imali nova pozorišta? Ne, bolnice su nam se raspadale, škole, muzeje smo zatvarali – podsetila je Brnabić i upitala gde su nestale te pare.

Kako kaže, pare su postojale, a trošilo se onoliko, ali narod od toga nije imao ništa.

- Sve u svemu, katastrofa, a to je bilo nekada, danas je to drugačije, a kada kažete trebalo je to zaraditi, trebalo je izvći zemlju iz bankrota - navela je Brnabić i rekla da se to uspelo vizijom predsednika Vučića.

