VIŠE OD 40 LINIJA GRADSKOG PREVOZA MENJA TRASU: Promene već danas od 16 sati! Ovo je detaljan spisak

U Beogradu se danas i sutra održava nekoliko manifestacija u centru grada, te će zbog toga doći i do izmena na linijama gradskog prevoza.

Zbog održavanja manifestacija "Svečanost promocije kadeta Vojne akademije u prvi oficirski čin" - u petak, od 16 do 20 sati, ispred Narodne skupštine (generalna proba) i "Opera na vodi" u petak, od 19 do 23 sati, kao i u subotu "Svečanost promocije kadeta Vojne akademije u prvi oficirski čin" - od 8 do 14.30 sati – glavna svečanost, "Beograd prajda 2023" od 15 do 20 sati i "Opere na vodi" od 19 do 23 sati, doći će do sledećih izmena u režimu rada linija JGP-a:

Izmene u petak

U pitanju je okvirni plan koji će se realizovati u skladu sa procenama bezbednosti i nalozima MUP-a.

Tramvajske linije

Tramvajska linija 2 će saobraćati na redovnoj trasi. Od 19 časova, linija će saobraćati na relaciji Pristanište – Trg Slavija (preko Dorćola);

će saobraćati na redovnoj trasi. Od 19 časova, linija će saobraćati na relaciji Pristanište – Trg Slavija (preko Dorćola); Tramvajska linija 7 će saobraćati na trasi Ustanička – Blok 45 (preko Trga Slavija). Od 19 do 20 časova linija će saobraćati do Trga Slavija, dok će od 20 časova saobraćati na relaciji Ustanička – Trg Slavija (preko Resavske);

će saobraćati na trasi Ustanička – Blok 45 (preko Trga Slavija). Od 19 do 20 časova linija će saobraćati do Trga Slavija, dok će od 20 časova saobraćati na relaciji Ustanička – Trg Slavija (preko Resavske); Od 19 časova uspostavlja se autobuska linija 7A (TC „Ušće” – Jurija Gagarina – TC „Ušće”). Linija će saobraćati na trasi: TC „Ušće” – Ušće – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – Bulevar Crvene armije – Marka Hristića – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Ušće – TC „Ušće”;

Tramvajska linija 9 će saobraćati na redovnoj trasi. Od 19 časova linija će saobraćati na relaciji Omladinski stadion – Banjica;

će saobraćati na redovnoj trasi. Od 19 časova linija će saobraćati na relaciji Omladinski stadion – Banjica; Tramvajska linija 11L će saobraćati na trasi Kalemegdan (Donji grad) – Blok 45 (preko Starog savskog mosta). Od 19 časova linija se privremeno ukida;

će saobraćati na trasi Kalemegdan (Donji grad) – Blok 45 (preko Starog savskog mosta). Od 19 časova linija se privremeno ukida; Tramvajska linija 12L će saobraćati na trasi Omladinski stadion – Banovo brdo (preko Trga Slavija i Starog savskog mosta). Od 19 časova linija se privremeno ukida;

Trolejbusi

Trolejbuske linije 40 i 41 će biti privremeno ukinute i umesto njih će saobraćati autobuska linija 41A na relaciji Balkanska – Banjica 2 na sledećoj trasi: Mostarska petlja – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Mihaila Bogićevića – Karađorđeva – Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovnom trasom trolejbuskih linija do Banjice 2. Od 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi trolejbuske linije br. 41;

Autobuske linije

Autobuska linija 23 će saobraćati na trasi: Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi: Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 24 će saobraćati na trasi: Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Njegoševa i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi: Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Njegoševa i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 26 će saobraćati na trasi: Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova – Bulevar kralja Aleksandra – Golsvordijeva (Sinđelićeva, Kraljice Marije u smeru ka Dorćolu) i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi: Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova – Bulevar kralja Aleksandra – Golsvordijeva (Sinđelićeva, Kraljice Marije u smeru ka Dorćolu) i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 27 će saobraćati na trasi: Trg republike – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi: Trg republike – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 37 će saobraćati na trasi: Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja –Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi: Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja –Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 44 će saobraćati na trasi: Žorža Klemansoa – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

Autobuska linija 58 će saobraćati na sledećoj trasi: Poenkareova – Jovana Avakumovića (Cvijićeva u smeru ka Dunav stanici) – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na sledećoj trasi: Poenkareova – Jovana Avakumovića (Cvijićeva u smeru ka Dunav stanici) – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 74 će saobraćati u oba smera na sledećoj trasi: most Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati u oba smera na sledećoj trasi: most Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 78 će saobraćati redovnom trasom. Od 19 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Banjice do Balkanske ulice i dalje ulicama Balkanskom, Gavrila Principa, Pop Lukinom, preko Brankovog mosta (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Banjici) i dalje redovnom trasom;

će saobraćati redovnom trasom. Od 19 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Banjice do Balkanske ulice i dalje ulicama Balkanskom, Gavrila Principa, Pop Lukinom, preko Brankovog mosta (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Banjici) i dalje redovnom trasom; Autobuska linija 83 će saobraćati redovnom trasom. Od 19 časova, zbog održavanja manifestacije „Opera na vodi” linija će saobraćati na redovnoj trasi od Crvenog krsta do Balkanske ulice i dalje ulicama Balkanskom, Gavrila Principa, Pop Lukinom, preko Brankovog mosta (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Banjici) i dalje redovnom trasom;

će saobraćati redovnom trasom. Od 19 časova, zbog održavanja manifestacije „Opera na vodi” linija će saobraćati na redovnoj trasi od Crvenog krsta do Balkanske ulice i dalje ulicama Balkanskom, Gavrila Principa, Pop Lukinom, preko Brankovog mosta (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Banjici) i dalje redovnom trasom; Elektrobus linija EKO 1 će saobraćati na trasi od Vukovog spomenika trasom: Kraljice Marije – 27. marta – Majora Ilića – Svetogorska – Makedonska – Dečanska – Terazijski tunel i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi od Vukovog spomenika trasom: Kraljice Marije – 27. marta – Majora Ilića – Svetogorska – Makedonska – Dečanska – Terazijski tunel i dalje redovno od 16 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Minibus linija A1 će od 19 časova saobraćati na redovnoj trasi od Trga Slavija do Balkanske ulice i dalje sledećom trasom: Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Trgu Slavija) i dalje redovnom trasom;

će od 19 časova saobraćati na redovnoj trasi od Trga Slavija do Balkanske ulice i dalje sledećom trasom: Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Trgu Slavija) i dalje redovnom trasom; Minibus linija E1 će saobraćati redovnom trasom. Od 19 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Ustaničke do Balkanske ulice i dalje trasom: Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Ustaničkoj) i dalje redovnom trasom.

Izmene u subotu

U pitanju je okvirni plan koji će se realizovati u skladu sa procenama bezbednosti i nalozima MUP-a.

Tramvajske linije

Tramvajska linija 2 će saobraćati na redovnoj trasi do 15 časova. Od 15 časova saobraćaće na relaciji Pristanište – Trg Slavija (preko Dorćola);

će saobraćati na redovnoj trasi do 15 časova. Od 15 časova saobraćaće na relaciji Pristanište – Trg Slavija (preko Dorćola); Tramvajska linija 7 će saobraćati na trasi Ustanička – Blok 45 (preko Trga Slavija) do 15 časova.

će saobraćati na trasi Ustanička – Blok 45 (preko Trga Slavija) do 15 časova. Od 15 časova linija će saobraćati na trasi Ustanička – Blok 45 preko Dorćola do 19 časova, kada će zbog održavanja manifestacije „Opera na vodi” linija saobraćati na trasi Ustanička – Trg Slavija;

Od 19 časova uspostavlja se autobuska linija 7A (Blok 21 – Jurija Gagarina – Blok 21). Linija će saobraćati na trasi: Blok 21 – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – Bulevar Crvene armije – Marka Hristića – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Zorana Đinđića – Antifašističke borbe – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Blok 21;

Tramvajska linija 9 će saobraćati na redovnoj trasi do 15 časova.

će saobraćati na redovnoj trasi do 15 časova. Od 15 časova linija će saobraćati na trasi Banjica – Blok 45 preko Dorćola do 19 časova, kada će zbog održavanja manifestacije „Opera na vodi” saobraćati na trasi Omladinski stadion – Banjica;

Tramvajska linija 11L će saobraćati na trasi Kalemegdan (Donji grad) – Blok 45 (preko Starog savskog mosta) do 19 časova. Od 19 časova linija se privremeno ukida;

će saobraćati na trasi Kalemegdan (Donji grad) – Blok 45 (preko Starog savskog mosta) do 19 časova. Od 19 časova linija se privremeno ukida; Tramvajska linija 12L će saobraćati na trasi Omladinski stadion – Banovo brdo (preko Trga Slavija i Starog savskog mosta) do 15 časova. Od 15 časova linija će saobraćati na trasi Tašmajdan – Banovo brdo preko Dorćola do 19 časova. Od 19 časova linija se privremeno ukida;

Trolejbusi

Trolejbuska linija 29 će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija od 15 do 20 časova;

Trolejbuske linije 40 i 41 će biti privremeno ukinute i umesto njih će saobraćati autobuska linija 41A na relaciji Balkanska – Banjica 2 na trasi: Mostarska petlja – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Mihaila Bogićevića – Karađorđeva – Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovnom trasom trolejbuskih linija do Banjice 2, od 8 do 20 časova. U periodu od prvih polazaka do 8 časova i od 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi trolejbuske linije br. 41;

Autobuske linije

Autobuska linija 23 će saobraćati na trasi Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovno u periodu 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na trasi Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovno u periodu 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na trasi Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 24 će saobraćati na trasi Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Njegoševa i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Njegoševa i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 26 će saobraćati na trasi Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova – Bulevar kralja Aleksandra – Golsvordijeva (Sinđelićeva, Kraljice Marije u smeru ka Dorćolu) i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova – Bulevar kralja Aleksandra – Golsvordijeva (Sinđelićeva, Kraljice Marije u smeru ka Dorćolu) i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 27 će saobraćati na trasi Trg republike – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi Trg republike – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Kraljice Marije – Ruzveltova i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 31 će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija od 15 do 20 časova;

će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija od 15 do 20 časova; Linija br. 36 : vozila će saobraćati ka Savskom trgu trasom: „Železnička stanica Beograd (centar)” – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – „Železnička stanica Beograd (centar)”, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: „Železnička stanica Beograd (centar)” – Dragana Mancea – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Dr Milutina Ivkovića – Autokomanda – Bulevar oslobođenja – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Autokomanda – Bulevar Franša D’Eperea – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – „Železnička stanica Beograd (centar)”, od 15 do 20 časova;

: vozila će saobraćati ka Savskom trgu trasom: „Železnička stanica Beograd (centar)” – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – „Železnička stanica Beograd (centar)”, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: „Železnička stanica Beograd (centar)” – Dragana Mancea – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Dr Milutina Ivkovića – Autokomanda – Bulevar oslobođenja – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Autokomanda – Bulevar Franša D’Eperea – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – „Železnička stanica Beograd (centar)”, od 15 do 20 časova; Autobuska linija 37 će saobraćati na trasi Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja –Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja –Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi Poenkareova – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 44 će saobraćati na trasi Žorža Klemansoa – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovno do 15 časova.

će saobraćati na trasi Žorža Klemansoa – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovno do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi Žorža Klemansoa – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – 27. marta – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

Autobuske linije 52, 53, 56 i 56L će saobraćati na relaciji Mostarska petlja – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Mihaila Bogićevića – Karađorđeva – Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno prema Sajmu, od 15 do 20 časova;

će saobraćati na relaciji Mostarska petlja – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Mihaila Bogićevića – Karađorđeva – Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno prema Sajmu, od 15 do 20 časova; Autobuska linija 58 će saobraćati na trasi Poenkareova – Jovana Avakumovića (Cvijićeva u smeru ka Dunav stanici) – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno do 15 časova.

će saobraćati na trasi Poenkareova – Jovana Avakumovića (Cvijićeva u smeru ka Dunav stanici) – Cvijićeva – Starine Novaka – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi Poenkareova – Jovana Avakumovića (Cvijićeva u smeru ka Dunav stanici) – Cvijićeva – Starine Novaka –Beogradska – Trg Slavija – Bulevar oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put), Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

Autobuska linija 74 će saobraćati u oba smera na trasi: most Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi: most Gazela – Mostarska petlja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Bulevar oslobođenja – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati u oba smera na trasi: most Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno do 15 časova. Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati na trasi: most Gazela – Mostarska petlja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Bulevar oslobođenja – Trg Slavija – Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Autobuska linija 78 će saobraćati redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Banjice do Trga oslobođenja i dalje sledećom trasom: Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Terazijski tunel, Nušićeva, Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija u smeru ka Banjici) i dalje redovnom trasom. Od 20 do 23 časa, linija će saobraćati na redovnoj trasi do Balkanske ulice i dalje ulicama Gavrila Principa, Pop Lukinom, preko Brankovog mosta (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Banjici) i dalje redovnom trasom;

će saobraćati redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Banjice do Trga oslobođenja i dalje sledećom trasom: Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Terazijski tunel, Nušićeva, Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija u smeru ka Banjici) i dalje redovnom trasom. Od 20 do 23 časa, linija će saobraćati na redovnoj trasi do Balkanske ulice i dalje ulicama Gavrila Principa, Pop Lukinom, preko Brankovog mosta (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Banjici) i dalje redovnom trasom; Autobuska linija 83 će saobraćati redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Crvenog krsta do Trga Slavija i dalje sledećom trasom: Bulevar oslobođenja – Trg oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Terazijski tunel, Nušićeva, Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija u smeru ka Crvenom krstu) i dalje redovnom trasom. Od 20 do 23 časa, linija će saobraćati na redovnoj trasi do Balkanske učice i dalje ulicama Gavrila Principa, Pop Lukinom, preko Brankovog mosta (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Crvenom krstu) i dalje redovnom trasom;

Elektrobus linija EKO 1 će saobraćati na trasi od Vukovog spomenika: Kraljice Marije – 27. marta – Majora Ilića – Svetogorska – Makedonska – Dečanska – Terazijski tunel i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu;

će saobraćati na trasi od Vukovog spomenika: Kraljice Marije – 27. marta – Majora Ilića – Svetogorska – Makedonska – Dečanska – Terazijski tunel i dalje redovno od 8 do 20 časova, a posle toga se vraća na svoju redovnu trasu; Elektrobus linija EKO 2 se privremeno ukida od 15 časova;

2 se privremeno ukida od 15 časova; Minibus linija E1 će saobraćati redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Ustaničke do Trga Slavija i dalje trasom: Bulevar oslobođenja – Trg oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Terazijski tunel, Nušićeva, Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija u smeru ka Ustaničkoj) i dalje redovnom trasom. Od 20 do 23 časa, linija će saobraćati na redovnoj trasi do Balkanske ulice i dalje trasom: Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Crvenom krstu) i dalje redovnom trasom;

će saobraćati redovnom trasom do 15 časova. Od 15 do 20 časova linija će saobraćati na redovnoj trasi od Ustaničke do Trga Slavija i dalje trasom: Bulevar oslobođenja – Trg oslobođenja – Bulevar Franše D’Eperea (auto-put) – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Terazijski tunel, Nušićeva, Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija u smeru ka Ustaničkoj) i dalje redovnom trasom. Od 20 do 23 časa, linija će saobraćati na redovnoj trasi do Balkanske ulice i dalje trasom: Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most (Brankov most, Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Nemanjina u smeru ka Crvenom krstu) i dalje redovnom trasom; Minibus linija E2 će saobraćati skraćeno do terminusa „Beograd na vodi” sledećom trasom: Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – Savska – Nikolaja Kravcova – Bulevar Vudroa Vilsona – terminus „Beograd na vodi”, od 8 do 20 časova;

će saobraćati skraćeno do terminusa „Beograd na vodi” sledećom trasom: Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – Savska – Nikolaja Kravcova – Bulevar Vudroa Vilsona – terminus „Beograd na vodi”, od 8 do 20 časova; Minibus linija E9 će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija prema Kumodražu od 15 do 20 časova;

će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija prema Kumodražu od 15 do 20 časova; Minibus linija A1 će saobraćati skraćeno do terminusa „Beograd na vodi” trasom: Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona – terminus „Beograd na vodi”, od 15 do 19 časova.

