ŠAPIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Otkrio više o NOVIM POGODNOSTIMA za građane, vrtićima, javnom prevozu, ali i bezbednosti dece

Za razliku od roditelja deca koji žive u unutrašnjosti Srbije, deca Beograda, a i njihovi roditelji, još pre 1. septembra su mogli da odahnu, pošto su dobili besplatne udžbenike za osnovnu i srednju školu. Takođe i roditelji koji svoju decu šalju u državne jaslice i vrtiće, neće plaćati obdaništa.

O pogodnostima za građane glavnog rada, ali i aktuelnim gradskim temama govorio je ekskluzivno za Kurir gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić.

foto: Kurir televizija

Šapić se najpre dotakao državnih i privatnih vrtića.

- Morao bih još nešto da dodam. Neće plaćati ni najveći broj onih koji idu u privatne vrtiće, a koji su u sistemu grada. Jer stvorio se neki utisak kako su ustvari svi privatni vrtići daleko skuplji nego državni, to prosto nije tačno. Prvo, 58.000 deca idu u državne vrtiće. Oni neće od sad plaćati više ništa. Ima negde oko 23.000 dece koja idu u privatne vrtiće. Od tih 23.000 dece, ne više od deseta hiljade dece idu u vrtiće kojima je cena i ranije bila više od cene nego što je sam grad propisivao. Tako da negde skoro preko 80% roditelja dece neće plaćati ništa, a oni koji budu plaćali će da plaćaju daleko manje. Odnosno cenu koju bi plaćali od septembra jer su neki od njih poskupili.

foto: Kurir televizija

Pohvalne su ove beneficije koje grad Beograd uvodi posebno za školarce, za njihove roditelje. Kako je grad Beograd uspeo da obezbedi sve ta sredstvo?

- Grad Beograd ima određeni budžet koji je ove godine skoro isti kao prošle. Malo je veći, ali je realno manji. Zašto je manji? Zato što je budžet grada pojela neka inflacija koja se desila usled naročito skoka energenata, pa rata u Ukrajina, pa skoka svih namirnica jer i mi tako plaćamo mleko za vrtiće, mi plaćamo benzin, mi plaćamo sve vrste energenata. Tako da i na nas utiče kao gradsku upravu, inflacija i nama je objektivno daleko manji budžet ove godine nego što je bio, ali su promenjeni i prioriteti. To vam je na kraju krajeva... pa to je razlika između različitih gradskih uprava ili gradskih vlasti. Svako ima neku svoju politiku, svako ima neke svoje prioritete. Svako opredeljuje sredstva u zavisnosti sa onim u šta veruje da je najispravnije i na kraju krajeva to radim i ja. I to sam najavio prošle godine u septembru mesecu i u skladu sa tim se i ponašam. Tako da novac dolazi iz budžeta, kao što i ranije dolazio novac iz budžeta. Zašto danas postoje stvari kojih ranije nije bilo? Pa to je zato što danas ja vodim grada, a ne vodi nekoj drugi. Prosto i jednostavno.

foto: Kurir televizija

Pored ovih olakšica finansijskih za decu i za njihove roditelje, šta je grad Beograd preduzeo po pitanju bezbednosti deca u školama?

- Što se tiče same bezbednosti, nemamo baš puno nekih ingerencija. Znači, MUP i policija na teritoriji čitave Srbije, pa onda i u Beogradu, je pod ingerencijom, kao što se rekao, ministarstva. Grad Beograd nema tu vrstu bezbednostnog sektora. Mi smo ove godine našu komunalnu miliciju ubacili u jedan drugi oblik, odnosno pokušali smo da joj promenimo način delovanja, ponašanja i da probamo da smanjimo sve one negativne stvari koje su se zakotile u toj komunalnoj već 15 godina. Pa smo krenuli još pre par meseci da naši Beli borave pored škola: ujutru kada deca kreću u školu, kada završavaju školu, da pomožu rojiteljima, da ih sačekaju, da ne moraju oni da ih ostavljaju, da obilaze malo oko škola - rekao je Šapić.

foto: Kurir televizija

- Takođe pre još nekih godinu dana takođe sam najavio taj veliki projekat Komunalno-bezbednostnih stanica, Koji će sada da kreni da se realizuje. Naravno, ja nisam mogao da pretpostavim da će da nam se desi tragedija kakva nam se desila. Ali sad sve to dobija jednu posebnu dimenziju. Mi ćemo već sada krenuti da postavljamo te te naše objekte. Oni su na teritoriji grada, na preko 100 lokacija. Ja očekujem da ćemo ih do proleća sve postaviti. To će biti objekat gde će se nalaziti naša komunalna milicija, odnosno naši belgradski lični. Oni će voditi računa o komunalnom redu, ali i o javnom redu - zaključio je Šapić.

foto: Kurir televizija

Za šta će sve moći građani da se obrate?

- Za sve će moći da se obrate. Što se tiče komunalnih problema, i što se tiče bezbednosti, jer će mi biti u stalnoj komunikaciji sa beogradskom policijom. Oni će čak tu imati neka dva, tri kolegijuma nedeljno. Tako da želimo da ta stanica zaista bude prava komunalno-bezbednostna stanica i da svi zajedno budemo na usluzi Beograđanja. Mislim da će to suštinski da promeni zaista bezbednostnu arhitekturu grada, jer ćemo dobiti upravo ono što je nekada bilo u svakom kraju odnosno neko službeno lice - rekao je Šapić.

Ostatak intervjua sa Aleksandrom Šapićem možete pogledati u videu ispod:

16:49 ŠAPIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Otkrio više o NOVIM POGODNOSTIMA za građane, vrtićima, javnom prevozu, ali i bezbednosti dece

Kurir.rs