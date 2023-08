ŠAPIĆ ODGOVORIO ĐILASU: "Bio sam tamo gde ti i tvoji beščasnici niste ni pomislili da odete"

Rasprava sadašnjeg i bivšeg prvog čoveka prestonice ne jenjava od ranog jutra, a reakcije su se nizale jedna za drugom!

"Njegov odgovor me u momentu malo začudio, jer je on poznat da da voli da komunicira ili preko čauša, ili sms-om, ili na daljinu", kaže između ostalog gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, nastavljajući da odgovara Draganu Đilasu, bivšem gradonačelniku prestonice i lideru Stranke slobode i pravde (SSP).

Najpre je Šapić rekao da bi glasači Dveri, Zavetnika, DSS i POKS pre glasali za njega nego za Đilasa, a onda je Đilas pozvao Šapića da podnese ostavku, nakon čega je ponovo usledio Šapićev odgovor.

- U prvom momentu me je iznenadilo da mi je Đilas bilo šta odgovorio, pošto sam ga već nekoliko puta do sada pozivao da ne šalje svoje čauše da me javno napadaju, jer je to kukavički, već ako ima problem, da dođe lepo i suoči se sa mnom javno na sve teme. Zato me je njegov odgovor u momentu malo začudio, jer je on poznat da voli da komunicira ili preko čauša, ili sms-om, ili na daljinu - naveo je Šapić.

Pozvao Šapića da podnese ostavku

Kako dodaje, "onda mi se sve razjasnilo kad sam shvatio da se nalazi na propisanoj udaljenosti, na Filipinima, i da mu je to dalo njegovu već odavno "čuvenu hrabrost" kojom voli često svuda da se hvali".

- Jedini problem je što u Manili, izgleda nije baš najbolji internet, pa nije dobro čuo ono što sam danas govorio, već nastavlja da priča svoju praznu priču - navodi gradonačelnik Beograda.

Kako dodaje, "evo, sad ću zato da skratim".

- Izađi lepo na prve sledeće izbore, stavi svoje ime na prvo mesto liste, prestani da se sakrivaš, pa da rešimo više tu dilemu ko ima većinu, a ko manjinu i ko će koliko glasova da osvoji i ko će sa kim da pravi većinu - dodaje Šapić.

Kaže i da mu je "inače drago što svim srcem bodriš naše košarkaše u Manili na SP i što za to imaš vremena, dok istovremeno "javno brineš" o bezbednosti dece po srpskim školama i prozivaš mene, gde sam bio nakon masakra u Ribnikaru i Mladenovcu i šta sam po tom pitanju uradio".

- Dragane Đilasu, bio sam tamo gde je bilo najteže otići, samo što o tome nisam javno govorio. Dragane Đilasu, bio sam tamo gde ti i tvoji beščasnici niste ni pomislili da odete dok ste zloupotrebljavali jednu od najvećih tragedija u našoj istoriji. Dragane Đilasu, i ako te već toliko interesuje gde sam bio i šta sam uradio, idi pa pitaj nesrećne roditelje, sve tragično stradale dece, gde sam bio, kad me već vučeš za jezik, besramniče jedan - naveo je Šapić.

