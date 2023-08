SVI UČENICI DOBIJAJU BESPLATNE UDŽBENIKE, ALI TO NIJE SVE: Sva deca do 16 godina dobijaju DRŽAVNU POMOĆ, a evo kada je prijava

Nakon letnjih odmora bliži se septembar, period godine kada roditelje čeka veliki udarac po džepu zbog pripreme dece za školske klupe. Cene komplet knjiga za osnovnu školu kreću se od 8.000 do čak 18.000 dinara, dok će za udžebnike za srednju školu, u zavisnosti od vrste škole i razreda, morati da izdvoje od 15.000 do 18.000 dinara.

Ipak ovaj septembar mnogim roditeljima doneće izvesne novčane olakšice. Grad Beograd doneo je odluku da finansijski rastereti roditelje i osnovcima i srednjoškolcima podeli besplatne udžbenike. - U pitanju je 130.000 učenika osnovnih škola I 65.000 srednjih škola. Svi učenici će dobite komplete, koji će biti raspoređeni po učionicama. Sve udžbenike koje su škole tražile, grad je nabavio - rekao je Miroslav Čučković, gradski menadžer.

A osim beogradskih osnovaca, besplatne komplete udžbenika dobiće i svi osnovci koji idu u škole u Surdulici, Vladičinom Hanu i Kuli i još nekoliko okolnih opština. Jedini kojima ova vest nije lako pala jesu ulični prodavci koji žive od prodaje knjiga. - Ne očekujemo ništa, pošto prodaje definitivno nema. Ja sam mu više puta ponudio da otkupi ove udžebnike od nas što imamo po 500 dinara, pa neka podeli džabe, to su isto udžbenici - rekao je Goran Terzić, ulični prodavac knjiga.

A iako ispred knjižara zbog besplatnih udžebnika nema ni blizu redova kao prethodnih godina - roditelji polako počinju da nabavljaju školski pribor. - Ima revnosnih I roditelja I dece. Većinom su to srednješkloci koji kupuju sveske jer znaju šta im treba, ili stariji osnovci. Rančevi su od 5.200 do 9.000 hiljada za osnovce do petog razreda - rekla je Maja Jokić, knjižara.

Još jedan vid u nizu olakšica roditeljima na početku školske godine je i državna pomoć u iznosu od 10.000 dinara za svu decu do 16 godina. Elektronska prijava počinje 20. avgusta i traje do 20. septembra preko portala Uprave za trezor.

