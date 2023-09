GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Glavna ulica u Zemunu biće ponos ne samo svih Zemunaca već i Beograđana, radovi do februara

Gradonačelnik Aleksandar Šapić obišao je danas radove na rekonstrukciji Glavne ulice u Zemunu, koji se odvijaju prema planu, i tom prilikom izjavio da će ova ulica, kada bude završena, biti ponos ne samo svih Zemunaca već i Beograđana.

- U februaru iduće godine trebalo bi da bude gotova rekonstrukcija Glavne ulice, u Zemunu, rekao je danas gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić koji je posetio gradilište otvoreno još u aprilu ove godine.

On je rekao da se u ovoj opštini radi veliki broj projekata, kao i da Grad Beograd više ili manje učestvuje u svakom od njih.

– Kada bude završena, Glavna ulica zaista će biti simbol samog jezgra Zemuna jer ona diše tim duhom autentičnosti i nosi ono što čini ovu opštinu posebnom, a to je sama arhitektura koja karakteriše njen najurbaniji deo. Već sada se nazire kako će izgledati trotoari i čitava ulica, ali neće to biti samo estetski lepše. Ovde će biti sprovedeni svi radovi koji su neophodni na takozvanoj niskogradnji, instalacije, kanalizaciona i elektromreža. To je ono o čemu sam posebno govorio kada sam došao na ovo mesto, da nikada više nećemo dozvoliti da se radi bilo koja vrsta rekonstrukcije neke ulice a da istovremeno ne uradimo sve ono ispod zemlje i što je neophodno – rekao je gradonačelnik.

Šapić je dodao da su radovi sada otprilike na polovini, a da je rok za završetak do kraja februara iduće godine. – Za sada radovi teku po planu i u rokovima, a pokušaćemo da završimo i koji dan ranije i da tada sa ponosom otvorimo ovu ulicu. Obići ću i radove na garaži „Pinki” koja bi trebalo da bude završena do kraja godine. I to je velika stvar za centar Zemuna jer suštinski menja kvalitet svakodnevnog života građana. Nastavićemo da radimo i poštujemo pre svega rokove, a time i naše sugrađane koji žive u delovima grada gde se izvode određeni radovi. Mislim da smo u ovih godinu dana ipak uspeli da uvedemo neke nove standarde u smislu da poštujemo termine, da poštujemo sugrađane i da se radi na kvalitetniji način kada je reč o umrežavanju svih službi, i to ne samo gradskih već i republičkih, što se videlo na primeru Višnjičke ulice – rekao je Šapić.

On je podsetio da je 1. septembra bio na otvaranju škole „Svetislav Golubović Mitraljeta” i dodao da ta škola treba da nam posluži za primer kako treba da izgleda svaka škola u Beogradu.

– Ono što tada nismo rekli, a nije nevažno, jeste da je potpuno rekonstruisano i sređeno istureno odeljenje Osnovne škole „Sonja Marinković”. Navijam da ovo istureno odeljenje ponovo postane osnovna škola u koju će ići deca svih osam razreda jer za tim će postojati potreba. Nisu mala sredstva uložena u tu rekonstrukciju, Grad je dao oko 60 miliona, opština je dodala ono što je bilo neophodno. Zato taj prostor sada izgleda zaista moderno i deca mogu da uživaju. Vidimo se opet u Glavnoj ulici za par meseci kada bude sve gotovo, ali do kraja godine i na parkingu kod hale „Pinki” – poručio je gradonačelnik.

Predsednik opštine Zemun Gavrilo Kovačević je rekao da je rekonstrukcija Glavne ulice, koju svi znamo kao staro jezgro Zemuna, peti veliki projekat u opštini.

