BEOGRAD IMA SREDSTVA: Za đake besplatni učenici, od 1. septembra besplatni i vrtići! Kakve još novine najavljuje gradonačelnik?

Procedura nabavke udžbenika za đake osnovnih i srednjih škola u Beogradu ista je kao i prethodnih godina, a jedina razlika je u tome što je Grad Beograd obezbedio sredstva i što će udžbenici za svu decu biti besplatni, rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

- Svaka škola bira izdavača kao i ranije, potpisuju se ugovori sa izdavačima udžbenika i za osnovne i za srednje škole, i jedina je razlika što ćemo ovoga puta mi platiti. Sada je na školama i izdavačima da sprovedu proceduru i nema razloga da ne verujem da će 1. septembra učenike sačekati udžbenici u učionicama ili tamo gde su ih čekali svih prethodnih godina u zavisnosti od škole, kako je i ranije funkcionisalo - rekao je Šapić za TV Prva.

Osim besplatnih udžbenika, gradonačelnik je podsetio da će od 1. septembra i vrtići biti besplatni, te da je ranije refundacija bila 80 odsto, a uskoro će biti svih sto procenata.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

- Što se tiče državnih vrtića, roditelji više neće plaćati boravak dece, a kada je reč o privatnim vrtićima, refundiraćemo sav novac roditeljima u vrednosti državnog vrtića, ali na njihovo poskupljenje ne možemo da utičemo. Zamislite šta bi tek bilo da nismo uveli dodatna sredstva za refundaciju, onda bi poskupljenje kod privatnika još teže palo svima čija deca idu u te vrtiće. U svim vrtićima predškolci će moći da besplatno pohađaju i časove engleskog jezika. Pokušaćemo da to postane tradicionalno, te da kada dete dođe u predškolski uzrast, časove engleskog obezbedi Grad Beograd. Novina je i to što će u svim vrtićima i osnovnim školama biti postavljeni prečišćivači vazduha, koji će značajno pomoći deci, naročito u mesecima kada su virusi aktivniji. Očekujem da to bude sprovedeno do kraja godine, a mi ćemo ih servisirati i voditi računa o njima - najavio je Šapić, podsećajući da je i prevoz za sve učenike besplatan, te da će oni koji još nisu izvadili personalizovanu kartu za javni prevoz moći to da učine u školama.

Sve su to načini da se rastereti kućni budžet, poručio je Šapić.

foto: Skupština Grada Beograda

- To je stvar socijalne politike, politike brige o ljudima, o čemu sam govorio još kada sam došao na mesto gradonačelnika. Dakle, stvar je odluke, štedite na nekim pozicijama, a na drugoj strani prosleđujete Beograđanima, jer je ideja takva da sredstva budžeta koji se „ubiraju" od Beograđana na što kvalitetniji način vratimo njima nazad. Postavljamo prioritete, a po meni to su, pre svega, deca - istakao je gradonačelnik Šapić.

Kapitalni projekti i razvoj Beograda idu svojom dinamikom i brzinom, ali ne smemo da zaboravimo na svakodnevni život, poručio je na kraju Aleksandar Šapić.

(Kurir.rs)