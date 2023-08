GRADONAČELNIK ŠAPIĆ ODAO POŠTU ŽRTVAMA "OLUJE": Najveći zločin etničkog čišćenja Srba nakon Drugog svetskog rata (FOTO)

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić prisustvovao je parastosu u Crkvi Svetog Marka povodom godišnjice stradanja i progona Srba u Hrvatskoj tokom "Oluje". U Tašmajdanskom parku gradonačelnik je potom odao poštu stradalima položivši venac na Spomenik srpskim žrtvama stradalim u ratovima 1991–2000. godine na prostoru bivše Jugoslavije.

Gradonačelnik je tom prilikom naveo da je „Oluja” bila zločinačka akcija protiv srpskog naroda.

foto: Grad Beograd

"Na ovakvim događajima nema potrebe za velikim rečima, ali ima potrebe da budemo jasni i nedvosmisleni. Zločin koji se desio na prostorima Srpske Krajine je sigurno najveći zločin etničkog čišćenja nakon Drugog svetskog rata, koliko god to neko danas pokušavao da ospori. Činjenice i broj ljudi koji je proteran sa svojih vekovnih ognjišta i koji je stradao to potvrđuje. Izuzetno je važno da gajimo kulturu sećanja na naše žrtve i da ne zaboravljamo stvari koje su nam se desile u istoriji, te da vaspitavamo decu u tom duhu jer treba da znaju šta se desilo baš zbog toga da nam se to nikad više ne bi ponovilo, rekao je gradonačelnik Šapić, obraćajući se brojnim građanima koji su ovom prilikom odali poštu stradalima.

foto: Grad Beograd

Šapić je dodao da, pored zla po čitav srpski narod i onih koji su neupitni krivci za to, ne smemo da zaboravimo ni činjenicu da smo sigurno i mi pogrešili kada smo dozvolili da nam se to desi.

foto: Grad Beograd

"Važno je da srpski narod, bez obzira na to gde se nalazi, više nikada ne dozvoli da neko nad njim izvrši ovakav zločin tokom kojeg su ljudi oterani sa svojih vekovnih ognjišta. Ko god sutra da bude na čelu srpske države, mora da bude svestan da je Srbija matica svesrpskom narodu. Moramo da vodimo računa o svim Srbima, gde god da se nalaze, i da više nikada ne dozvolimo da nam se, bez obzira na okolnosti, desi etničko čišćenje. Samo ako to sebi budemo ponavljali, sprečićemo ovakve zločine u budućnosti", istakao je Šapić i iskazao veliko poštovanje prema svim žrtvama i njihovim porodicama.

foto: Grad Beograd

U ime patriotskih udruženja i organizatora skupa okupljenima se obratio i Ratko Ličina koji je podsetio da je u operaciji "Oluja" od 4. do 10. avgusta poginulo 2.217 ljudi, tokom celog avgusta 2.377, a samo 4. avgusta 896 ljudi. On je istakao da Krajišnici nisu pobegli i da se analiza "Oluje” ne može svesti na svega desetak dana pre i posle te zločinačke operacije, podsetivši i na povlačenje srpske vojske 1915. godine preko Albanije i povratak u domovinu zajedno sa saveznicima, silama Antante.

"Krajišnici, rasuti širom sveta, 28 godina čekaju svoju Antantu. I zato dogodine u Krajini, jednom", poručio je Ličina.

(Kurir.rs)