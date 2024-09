Braća Rajić, izvesni Dušan i Stojan, glasni "borci" za decu i obolele od dijabetesa, koji se predstavljaju kao institucija (pazite to!) drčnog naziva "Dijabetes revolucija", za sve ove godine navodne borbe za decu uspeli su da naprave ličnu promociju i ćar. A deca obolela od dijabetesa od njih su dobila - jednu veliku nulu! Dok je Kurir pomerio planine. Bukvalno! Pa im sad smetamo i okomili su se iz čista mira na nas!

Ali neće im proći! Ajmo redom. Ko su Dušan i Stojan Rajić? Personalni treneri, tako kažu. Prvi ima dijabetes i na krilima toga krenuo je s bratom u borbu za ostale obolele, posebno decu. Sjajno zvuči. Tu je i akcija sa milion čučnjeva za decu i senzore. Svako bi rekao - OK, podržavamo. Mnogi i jesu, poznati, a i mediji.

- Znate, sretnem ih slučajno, znamo se odranije, pozovu me na piće, krenu: "Mi se borimo za decu, podrška, humanost..." I naravno, svako normalan će odmah da kaže: "Hajde da pomognemo deci!" Oni, naravno, odmah okače sliku, odmah si im partner... Dok ti shvatiš ko su i kakvi su, kako rade na svojoj promociji, zarađuju kao personalni treneri, prodaju neke svoje proizvode... - priča nam jedan poznati Beograđanin koji ne bi da se njegovo ime javno vezuje za spornu braću.

- Trenirao sam ranije kod njih, više nemamo kontakt. Zamolili me, kažu humana stvar. Što da ne, humanost cenim.

Puna su im usta obolele dece, muka mališana i roditelja i toga da moraju da imaju senzor za kontinuirano merenje šećera. Pomagalo koje 24 sata dnevno meri nivo šećera i alarmira ako se približava opasno niskim (hipoglikemija) ili opasno visokim vrednostima (hiperglikemija). Da, deca treba da imaju senzore. I imaju pravo na njih o trošku zdravstvenog osiguranja, odnosno države, pod određenim medicinskim indikacijama do navršenih 18 godina. Trebalo bi i posle toga, jer ne nestaje dijabetes kad postaneš punoletan. Ali o tome ćemo na drugom mestu.

Gde smo se mi zamerili braći koja tvrde da znaju i bolje od endokrinologa?! Braći koja kače posprdne klipove s porukom: "Endokrinolog kad shvati da sedam godina fakulteta ništa ne znači naspram informacija Dijabetes revolucije". Pa zamerili smo se što smo uspeli! Najpre smo rekli prvi jasno i glasno. Prvi objavili da čak i jedan ministar u Vladi Srbije kupuje na crno popularne senzore jer nisu ni registrovani u Srbiji. Ministar krši zakon jer je život deteta iznad zakona! Ali nije jad što plaća ministar koji sam kaže da to sebi može da priušti, jad je što to kupuju roditelji koji i nemaju. Jer za dete se mora naći, imao-nemao.

Zamerili smo se što smo uveli u srpske škole Protokol za postupanje sa učenicima obolelim od šećerne bolesti. Prvi takve vrste u srpskom školstvu, onaj koji omogućava i daje pravo deci da koriste i insulin, i injekciju glukagona za vreme nastave, i još štošta. Jer nakon pisanja Kurira, objašnjavanja kako to funkcioniše u susednoj nam Hrvatskoj, koja je članica EU, prepisivanja istog, došli smo dotle da je Ministarstvo zdravlja uzelo onu našu mustru i napravilo protokol još februara 2023. Braće Rajić, višegodišnjih "boraca" za decu obolelu od dijabetesa, nigde nije bilo. Za sve ove godine, i pre nas, i posle nas - ni "p" od protokola kod Rajića.

Borili smo se i kad je jedna javna nabavka pretila da sve vrati na staro i jedan senzor. Braće Rajić ni tad - nigde. Štaviše, i pre nego što je na Portalu javnih nabavki raspisana sporna nabavka, a to pouzdano znamo, Rajići su znali šta se može desiti - korak unazad. I ćutali su veliki borci. Isto kao što su im usta bila zašivena i kad je sve postalo javno. Zašto? Dobro pitanje. Ipak, izborili smo se.

I dolazimo do vrhunca frustracije prevaranata zvanih Dijabetes revolucija - 31. avgusta Ministarstvo zdravlja saopštava da je ministar Zlatibor Lončar primio predstavnike Abota i ugovorio dolazak njihovih naprednih senzora "FreeStyle libre 2" u Srbiju tokom iduće godine (koj nisu ni registrovani u Srbiji, pa najpre moraju da prođu Agenciju za lekove i medicinska sredstva), te prenosimo to saopštenje. Onih senzora, koje ministar turizma i omladine Husein Memić i dalje kupuje na crno - što ministar kazuje i u izjavi Kuriru tog dana. Tekst i naslovna Kurira o našoj pobedi izlaze 1. septembra. Što i jeste i naša pobeda i ništa drugo, jer smo upravo mi otvorili ovu važnu priču. I istrajali u njoj. I u ovom slučaju, kao i u brojnim drugima, Kurir se bori za javni interes i interes obolelih. I neće stati.

I tek 15 dana posle našeg teksta setiše se naše naslovne i istog tog teksta, pa udariše po mrežama po "novinarskom šljamu", koji "laže javnost", jer oni su za sve pokrenuli i za sve su zaslužni. Kažu još da ne postoje ovi senzori, da postoji informacija da ćemo ih dobiti sledeće godine, ali "to ne znači da ćemo ih dobijati besplatno, već kupovati, verovatno i deca, a i mi stariji 100%", iako oba ministra pod imenom i prezimenom navode da će biti besplatni za decu, za početak, pa da će gledati da pravo na besplatne proširi. Pa nam Rajići poručuju: "Malo ste se zajebali. Sad se borimo i protiv Kurira, koji laže decu Srbije i protiv dijabetesa."

U međuvremenu, veliki borci iz Dijabetes revolucije, pored buke koja treba da skrene pažnju, rade ono zbog čega su sve ovo i digli - promovišu sebe. I dok objavljuju slike zahvalnih roditelja i mališana, jer oni pomažu i znaju više od endokrinologa, ide i po red slika golih znalaca. Nabildovani Dušan Rajić slika se go u kupatilu, mokar, samo sa peškirom oko struka. Pokazuje adute (valjda želi reći utreniraće on ovako sve koji plate), ali i najnoviji senzor jednog proizvođača koji odranije reklamira. Jer on sad ima, kako kaže, najbolji senzor na svetu.