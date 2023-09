GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Razvoj Lazarevca i drugih rubnih opština naš prioritet

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas opštinu Lazarevac, gde su u toku radovi na dva velika infrastrukturna projekta – izgradnji pijace i trga sa podzemnom garažom. Gradonačelnik je tom prilikom istakao da ovo nije prva poseta Lazarevcu, te da je to činio i ranije, podsećajući na period poplave u ovoj opštini, kada je dogovoreno da se očisti korito reke koja naviše ugrožava stanovništvo u okruženju. Kako je precizirao, taj posao je započeo, iako „nije bilo fotografisanja”.

foto: Grad Beograd

– Mislim da stvari prvo treba da se urade, a onda ljudi mogu o tome da budu obavešteni. Bavljenje politikom ne mora uvek da bude uslovljeno fotografisanjem. Tako da ne mora da znači da ćemo sledeća dva-tri puta kada budem dolazio da se fotografišemo. Kada je reč o današnjem povodu za dolazak u Lazarevac, trebalo je da radovi budu završeni još pre nego što sam postao gradonačelnik, ali firma je nažalost propala. Raspisali smo novu nabavku i direkcija će pokušati da što pre nađe izvođača jer ovo blokira čitav centar opštine. Drugi deo radova, koje obavlja „Energoprojekt”, ide svojim tokom, a očekujemo da će se do kraja godine nastaviti zaustavljeni radovi – precizirao je Šapić.

Osim ovog projekta, i nova pijaca će suštinski da promeni okruženje i uvešće se red, dodao je Šapić, a parcela na kojoj se sada nalazi pijaca i koja nije reprezentativna će verovatno biti prodata, te će novac biti iskorišćen za Lazarevac. Ovi radovi trebalo bi da budu završeni do proleća.

foto: Grad Beograd

– Do kraja godine raspisaćemo i radove u Ulici Vuka Karadžića, kao i za vrtić u Stepojevcu, koji je jedan od prioriteta. Potrudićemo se da finansiramo i izgradnju fiskulturnih sala u dve škole. Dakle, ukoliko poradimo, a hoćemo, na ovakvim stvarima, kao što su garaža, trg, pijaca, škola, domovi zdravlja, saobraćajnice i putevi, život na obodima grada može da bude objektivno kvalitetniji nego u centru grada. Nema gužve, stalnih tenzija, a ima više prirode – naveo je Šapić.

On je istakao da će razvoj opština Lazarevac, Barajevo, Mladenovac i Obrenovac biti prioriteti ove gradske vlasti jer ljudi koji žive u ovim delovima Beograda to zaslužuju.

– To su mali gradovi sami za sebe i potrebno je da uradimo sve da im obezbedimo uslove kakve imaju stanovnici centralnih gradskih opština, a sama činjenica da se nalaze na mestu sa prirodnim lepotama postaje prednost u odnosu na život u centru Beograda. Očekujem da će do kraja 2024. godine, početkom 2025. sve biti potpuno završeno. Lazarevac, kao i bilo koja prigradska opština, ni na jedan način ne sme da bude u nekom diskriminisanom položaju. Zato će ova opština u narednom periodu dobiti daleko veću podršku Grada jer Lazarevac i druge prigradske opštine to zaslužuju – rekao je gradonačelnik.

foto: Grad Beograd

Predsednik opštine Lazarevac Bojan Stević je izrazio zahvalnost Gradu Beogradu, gradonačelniku Šapiću i sekretarijatima koji su uključeni u sprovođenje ovih projekata i koji su pokazali puno razumevanje za potrebu ravnomernog razvoja svih delova Beograda.

– Grad je pomogao i zamenu stolarije na osnovnoj školi i gimnaziji, a očekujemo početak radova na OŠ „Vojislav Loka Savić”, kao i na OŠ „Knez Lazar”. Nadam se da ćemo do početka naredne godine uspeti da ugovorimo i izgradnju fiskulturne sale za dve tehničke škole – rekao je Stević, podsetivši da su do sada završeni projekti obnove Železničke ulice, Ulice Milovana Lazarevića, popločavanje u Karađorđevoj i Ulici Dimitrija Tucovića.

