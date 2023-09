VRTIĆI U BEOGRADU NISU BESPLATNI ZA SVU DECU! Neki privatni vrtići dodatno podigli cene: Poznato koliko to mesečno košta roditelje

Roditelji 4.500 dece, koji su na listi za upis u vrtiće ostali ispod crte, nemaju drugog rešenja nego da pošalju dete u privatni vrtić. Grad subvencioniše boravak u ovim vrtićama, ali do određenog iznosa. Iako su u sistemu, vlasnici pojedinih privatnih vrtića toliko su podigli cene - da subvenicije nisu dovoljne.

Boravak u najvećem broju privatnih vrtića u Beogradu košta oko 35.000 dinara mesečno, ali ima i onih koje roditelji plaćaju i do 50.000 dinara. Za većinu, upis deteta u privatnu predškolsku ustanovu nije stvar prestiža.

- Morali smo da se upišemo privatni vrtić, zato što nije bilo mesta u državnom i tada je bila odluka da se ti vrtići sa refundacijom naplaćuju isto kao i državni, 5.600, tako nešto je bilo. Međutim, u međuvremenu došla je i korona, došlo je do rasta cena vrtića, samim tim došli smo postepeno do toga da je sada nama vrtić 10.000 dinara - kaže majka Ana Zarić.

Grad Beograd je od 1. septembra povećao subvenciju za sve vrtiće - i državne, i privatne - u jednakom iznosu od 28.140 dinara.

Neki privatni vrtići su odmah za toliko i podigli cene. Oni koji nisu - tvrde da posluju na ivici ekonomske isplativosti.

- Ekonomska cena je formirana pre sedam godina i ona nije menjana. Za to vreme plate su otišle 100 odsto, treba da idu i dalje jer mi isto svi čekamo neku bolju naplatu, da bismo mogli da pružimo i našim saradnicima i našim zaposlenima mnogo bolje uslove. Nama su poskupele sve dažbine - ketering, struja, voda, šta god je moglo da poskupi, poskupelo je, a ljudi nisu dirali cene - rekla je direktorka jednog privatnog vrtića Snežana Maksimović.

Izostanak dodatno košta

Roditelji se žale i na to što - ukoliko dete izostane iz privatnog vrtića, njih to dodatno košta oko 600 dinara po danu, jer se refundira samo 50 odsto. Ova odluka je trebalo da bude promenjena i da, uz izveštaj lekara ili rešenje o godišnjem odmoru, taj trošak ne ide na teret roditelja.

- Međutim, sad postoji neka priča, to nismo čuli iz vrtića nego ovako sa strane, da je to opozvana odluka i da sada izgleda treba da donesu novu odluku po kojoj će vratiti te penale. Daleko od toga da će to biti besplatni vrtići, to odavno nisu besplatni vrtići, nego što će to biti više od 10.000 hiljada svakog meseca - napominje Ana Zarić.

Na cene privatnih vrtića Grad ne može da utiče. U odgovoru Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu kažu da se način subvencionisanja boravka dece u privatnim vrtićima neće menjati i sve će funkcionisati kao i do sada.

Jedina promena tiče se iznosa subvencije koji je uvećan za 5.628 dinara.

Inače, zvanično, do sada je u svih 17 predškolskih ustanova ispod crte ostalo 4.500 mališana.

