U BEOGRADSKOM VRTIĆU DECA SE MASOVNO ŽALE NA OVE SIMPTOME: Virus hara i u školama, a lekari do detalja objasnili o čemu se radi!

U vrtiću "Duško Radović" na Vidikovcu pojedini mališani imaju mučnine, povraćanje i dijareju. Pretpostavlja se da je reč o stomačnom virusu, a roditelji su dobili obaveštenje da uzorak stolice mališana odnesu na analizu u Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

- Poštovani roditelji u našem vrtiću je u protekla dva dana uočeno više dece sa promenom zdravstvenog stanja u vidu mučnine, povraćanja i proliva. U cilju sprečavanja širenja navedenih tegoba i sa zajedničkim ciljem očuvanja zdravlja naše dece, molimo vas da uzorak stolice vašeg deteta odnesete u Gradski zavod za javno zdravlje u subotu od 7 i 30 do 10 sati ambulanta broj pet. Uzorak druge stolice donesite u ponedeljak 18. 9. do 10 sati u naš vrtić. Ovo obaveštenje odnosi se na decu koja su boravila u vrtiću u nedelji od 11. do 15. septembra - navodi se u obaveštenju koje je vrtić uputio roditeljima krajem prošle nedelje, a koje se pojavilo i na društvenim mrežama tokom vikenda.

foto: Shutterstock

Kurir je ovim povodom kontaktirao rukovodioca vrtića Snežanu Misić, koja nam je potvrdila da je vrtić poslao obaveštenje roditeljima iz predostrožnosti.

- Mi još uvek nismo dobili zvanične rezultate iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, ali prema onim preliminarnim nije ništa ozbiljno. Pretpostavljamo da je reč o stomačnom virusu jer nama su grupe i danas u vrtiću pune, a ti simptomi su trajali svega jedan dan. Svakako sačekaćemo i zvanične rezultate, ali nema mesta panici - rekla je Misićeva.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd kažu za Kurir da je 15.9. Centar za kontrolu I prevenciju bolesti, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, obavešten putem mejla, od strane nadležnih službi za preventivnu zdravstvenu zaštitu Dečijeg vrtića "Duško Radović" o pojavi stomačnih tegoba kod dece koja pohađaju navedeni vrtić. - Tim povodom, istog dana, epidemiološka ekipa Centra za kontrolu I prevenciju bolesti, je započela epidemiološko istraživanje i predložila neophodne protivepidemijske mere. Među merama je i prikupljanje i mikrobiološka analiza uzoraka stolica dece iz vrtića. U tu svrhu organizovano je dvodnevna virusološka i bakteriološka kontrola stolica obolele I eksponirane dece i zaposlenih u dečijem vrtiću "Duško Radović". Obzirom da je prikupljanje i analiza stolica i dalje u toku, nemamo definitivne laboratorijske rezultate (prvi uzorci su doneti 16.09., a drugi se prikupljaju tokom današnjeg dana). Do momenta pisanja ovog mejla kod jednog obolelog deteta utvrđeno je prisustvo adenovirusa - navode iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Podsetimo, stomačni virus trenutno hara među decom, ali i među odraslom populacijom, a lekari upozoravaju da su domovi zdravlja puni.

- Juče sam bila kratko na pedijatriji Doma zdravlja Voždovac i takođe su deca u većini slučajeva dolazila sa istom dijagnozom, povraćanje, proliv... Pričala sam sa doktorom koji mi je rekao da vlada stomačni virus i u vrtićima i u školama, te i da je on od pola dva popodne do 17 časova primio 60 dece od kojih je 47 sa mučninom i prolivom - piše u objavi na Instagram stranici serbialive_beograd.

foto: Shutterstock

I dr Radmila Šehić rekla je nedavno za Kurir da se stomačni virus javlja kako u letnjim tako i u zimskim periodima, ali da ovi enterovirusi ne ostavljaju posledice na organizam.

- Napadaju sluznicu creva, organizam gubi tečnosti i minerale i nema dovoljno vode da ih resorbuje. To dovodi do učestale dijareje, mučnine, povraćanja što iscrpljuje organizam. Javljaju se temperatura i glavobolja kao sporedni simptomi. Za ovu virusnu infekciju je tipično da naglo prestaje, a počinje jakim i neprijatnim bolovima u stomaku uz malaksalost - objasnila je dr Šehić i dodala:

foto: Printscreen

- Ova virusna infekcija sa jakim simptomima traje dva do tri dana, a zatim sledi rekonvalescenti period odnosno period obnove snage. Kako bi se skratio period lečenja osoba koja doživi infekciju treba da krene sa dijetom jer su creva iziritirana virusom, pa bi ih jača hrana samo dodatno iritirala. U dijetalnu hranu spada bareni krompir, pirinač, dvopek, industrijske supe, čajevi, ali nikako ne treba uzimati mlečne proizvode.

Što se tiče lekova treba uzimati samo probiotik kako bi se nadoknadile crevne bakterije, a nikako ne treba piti lekove koji zaustavljaju dijareju jer se time pomaže virusu da ostane duže u organizmu. Ova fekalno oralna infekcija dolazi od prljavih ruku i zato se mora voditi računa o higijeni ruku i hrane - kazala je dr Šehić.

Kurir.rs/ A. Kocić

