LJUDI KOLABIRAJU I PADAJU U NESVEST! Doktorka upozorava na opasan VIRUS koji kosi i stare i mlade: "Na ovo se ne stiče IMUNITET!"

Ovih dana stomačni virus hara Srbijom! Kosi sve redom, mlade, stare, ali i malu decu. Jak je i uporan, a organizam može da dovede čak i do kolabiranja!

Specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić objašnjava da je poslednjih godina sve više crevnih infekcija izazvanih virusima, i to rota, adeno i nora virusom.

- Oni stvaraju stomačne tegobe kada stignu u digestivni trakt putem zagađene vode, povrća, voća ili prljavim rukama. Inkubacioni period (od momenta kontakta sa izazivačem do prvih tegoba) traje kratko, do nekoliko sati, i nastaju oštri, prodorni bolovi u stomaku. Jedva se podnose i difuzno su raspoređeni. Odmah potom sledi tečna stolica, koja se ponavlja tokom dana i do deset puta - navodi dr Šehić.

Iscrpljujuće

Kaže i da je moguće prisustvo mučnine i povraćanja, kao i povišene temperature.

- Učestalim stolicama se gubi znatna količina vode i minerala, što uzrokuje glavobolju, grčeve u mišićima i opštu slabost do iznemoglosti. Osoba deluje veoma bolesno. Pri ustajanju je moguće kolabiranje, pa i gubitak svesti. Oporavak je veoma brz, kao i nastanak. U roku od dva do tri dana oboleli se vrati u potpunu normalu u smislu jenjavanja tegoba i vraća se u punu formu - napominje ona.

Brojka 3-7 dana traje stomačni virus

Dodaje da letnji period karakteriše mogućnost pojave bakterijskih infekcija zbog lošeg čuvanja kvarljivih namirnica.

Napadaju i bakterije

- To je idealno za razmnožavanje salmonela, šigela ili koli bakterija. Prevencija je najbitnija. Higijena ruku uz temeljno pranje, pranje voća i povrća, kao i pribora za jelo. Važno je znati da ne postoji imunitet posle preležane infekcije, pa u letnjem periodu zbog nepažnje ona može više puta da napadne osobu - kaže dr Šehić.

Stroga dijeta Samo probiotik dolazi u obzir Dr Radmila Šehić kaže da lečenje podrazumeva strogu dijetu uz kontinuiranu nadoknadu tečnosti i minerala putem supe, čajeva, orosala. - Od hrane minimalno konzumirati bareni krompir, bareni pirinač, slani keks, pečene jabuke, da bi se virusom oštećena sluznica digestivnog trakta poštedela od mehaničkog dejstva hrane. Mirovanje i pažljivo ustajanje iz postelje savetuje se zbog nivelisanja krvnog pritiska, koji je u padu zbog gubitka tečnosti, ali i toksičnog delovanja virusa. Ne treba zaustavljati tečne stolice upotrebom lekova protiv proliva. Tečnim stolicama se eliminiše mnogo izazivača crevne infekcije i brži je oporavak. Jedino je potrebno koristiti probiotik da bi se brže obnovila prirodna crevna flora - napominje ona.

U vrelim letnjim danima mnogi ljudi potraže rashlađenje na bazenima, gde, prema rečima dr Šehić, vreba opasnost od zaraze virusima crevnog gripa.

- Ma koliko da se održava voda bazena, mnogo je kupača i virus dospe u organizam gutanjem vode ili samo ulaskom vode u usta. Kako je reč o fekalno-oralnoj infekciji, jasno je kojom brzinom i koliko ljudi može da oboli. Voda bazena je najčešće kontaminirana ovim izazivačem, a na nama je da odlučimo da li je to jedini način da se osvežimo i rashladimo tokom ovog tropskih dana - navodi dr Šehić.

