OVI VIRUSI KOSE LJUDE U SRBIJI, LAKO SE PRENOSE, A ZNA SE I KO JE NAJUGROŽENIJI: Ovo su simptomi!

U Srbiji je prema poslednjem izveštaju Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" od 26. decembra 2022. do 1. januara 2023. registrovano 7.806 slučajeva obolevanja od oboljenja sličnih gripu, što je blagi porast u odnosu na prethodnu izveštajnu nedelju, saopštio je "Batut".

- Najveći broj obolelih registrovan je u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim od pet do 14 godina. U ovoj izveštajnoj nedelji najviša stopa incidencije registrovana je u Braničevskom, Raškom i Šumadijskom okrugu. Do sada u ovoj sezoni nije bilo smrtnih ishoda koji se mogu povezati s gripom.

U Republici Srbiji registruje se niska aktivnost virusa gripa i regionalna geografska rasprostranjenost. Do sada su potvrđena sva tri tipa virusa gripa, AH1(pdm09), AH3 i tip B, s dominacijom podtipa gripa AH3 - navodi se u saopštenju.

Iz "Batuta" ističu i da od gripa mogu da obole osobe u svim uzrasnim grupama, a da sezonski grip najčešće uzrokuju virusi gripa A ili V:

- Simptomi uključuju iznenadnu temperaturu, groznicu, kašalj (obično suv), glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima, gušobolju i curenje iz nosa. Kašalj može biti jak i može trajati dve ili više nedelja. Većina ljudi se oporavlja od temperature, groznice i drugih simptoma u roku od nedelju dana, bez potrebe za medicinskom pomoći.

Međutim, grip može uzrokovati tešku bolest ili smrt u grupama visokog rizika. U posebnom riziku od komplikacija su stariji od 65 godina, mala deca, osobe s hroničnim poremećajima zdravlja bez obzira na uzrast, osobe sa oslabljenim imunitetom i trudnice.

Saveti kako se zaštititi od virusa Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome ili znake respiratorne infekcije

Često perite ruke vodom i sapunom ili sredstvima za dezinfekciju

Izbegavajte dodirivanje očiju, nosa ili usta

Dok kijate ili kašljete, pokrijte nos i usta nadlakticom ili papirnom maramicom, koju ćete kasnije baciti u kantu

Redovno provetravajte prostorije

Ostanite kod kuće ako ste bolesni * Preporuke "Batuta"

Ipak, najsigurniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa je vakcinacija, a svi građani koji se nisu vakcinisali to mogu i sada da urade, poručuju iz "Batuta".

