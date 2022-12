AGRESIVNI VIRUS PRETI SRPSKOJ DECI: Kod mlađe dece može da izazove bronhiolitis, NAJOPASNIJI JE ZA BEBE

Mada je RSV (respiratorni sincicijalni virus) odavno poznat virus, ove sezone je mnogo agresivniji jer je korona posustala. Najugroženije su bebe do godinu dana, a neke od njih završavaju u bolnici i na kiseoniku, upozoravaju lekari!

Trenutno je u dečjoj bolnici KBC "Dr Dragiša Mišović" 30 dece hospitalizovano, a među njima ima i onih koji su zaraženi RSV virusom. Dr Olivera Ostojić, načelnica dečje bolnice u KBC "Dr Dragiša Mišović" rekla je za Kurir da imamo RSV u cirkulaciji, kao i da je to poznato za ovo doba godine.

- To je respiratorni virus koji kod veće dece daje blažu kliničku sliku, kod njih su ugroženi gornji disajni putevi. Kod manje dece, do godinu dana, RSV može da izazove bronhiolitis. E sad, pitanje je kakav će to oblik biti, kod nekoga to bude samo kašalj, a kod neke dece bude i težih oblika bolesti, koji zahtevaju bolničko lečenje. Tu se javljaju kašalj, teško disanje, pa nekad ima potrebe i za kiseoničnom terapijom - objasnila je dr Ostojić.

Činjenice Ko je pod najvećim rizikom - male bebe - starije osobe preko 65 godina - prevremeno rođene bebe - osobe sa urođenim srčanim manama ili hroničnim bolestima pluća

Ona je navela i da se RSV nije identifikovao dve godine, a da su se sada, kada više nema korone, vratili standardni virusi, među kojima je i RSV, rino virus, eho virus:

- Svi oni izazivaju respiratorne bolesti kod dece, s tim što RSV može da izazove nešto teže oblike bronhiolitisa, ali ne u tako visokom procentu. Ima i težih oblika, bez daljeg, ali to je bolest virusna koja ima svoj tok, uglavnom traje od pet do sedam dana. RSV počinje curenjem nosa, temperaturom, kašljucanjem, odbijanjem hrane..

Činjenice Simptomi RSV infekcije kod dece - curenje iz nosa - smanjen apetit - kašalj koji u kasnijoj fazi može da pređe u teško disanje - razdražljivost - smanjena aktivnost - apneja ili zaustavljanje daha tokom spavanja

Dr Jelena Mitrović, načelnik službe pedijatrije DZ Čukarica, naglasila je da su najviše ugrožena novorođenčad i odojčad, te da za njih i za prevremeno rođenu decu RSV može biti opasan:

- RSV uvek kruži u populaciji u jesenjim mesecima. Simptomi su otežano disanje, pojačan kašalj, povećana telesna temperatura. To su simptomi zbog kojih se roditelji sa tako malom decom svakako javljaju lekaru, a lekar je taj koji će odlučiti da li je potrebna dalja dijagnostika i lečenje. Kada su u pitanju starija deca, ona su podložna ostalim respiratornim virusima koji vladaju u zimskim mesecima.

Činjenice Moguće komplikacije RSV - upala pluća - bronhitis - infekcija srednjeg uha - ponovljene RSV infekcije

Batut je nedavno saopštio da je Institut "Torlak" potvrdio da su u cirkulaciji rinosincicijalni virus (RSV) i adenovirusi, koji izazivaju oboljenja slična gripu, a prim. dr Predrag Kon nedavno je u intervjuu za Kurir upozorio da RSV, koji inače cirkulišu, sada pojačavaju prisustvo i ojačavaju.

- I RSV se pomera s dece i na odrasle, što ranije uopšte nije bio slučaj. Pandemija je ostavila posledice na čitavu ekologiju, promenila je biološku strukturu podneblja - istakao je Kon.

Kanali zaražavanja Prenosi se i preko igračaka Virus se može preneti sa zaražene osobe na bebu kapljičnim putem, tačnije kada osoba kija ili kašlje, pa kapljica padne u oči, nos ili u usta bebe. Prenosi se i preko površina koje na sebi imaju virus, na primer igračke. Bebe mogu da dobiju RSV i kada su u blizini druge bolesne dece, na primer u vrtiću, kao i kada dođu u direktan kontakt sa virusom, na primer kada ih poljubi zaražena osoba. Simptome obično pokazuju četiri do šest dana nakon što su se izložili virusu.

