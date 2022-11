Agencija za lekove i medicinska sredstva izdala je dozvolu za novu bivalentnu vakcinu protiv virusa korona, ali još nije poznato kada će prvi kontigent nove vakcine stići u Srbiju.

Reporter Redakcije, Saša Dobrijević više odgovora potražio je u razgovoru sa epidemiologom Radmilom Petrovićem.

- To je dobra vest i koju odavno očekujemo, a to je nova generacija vakcina koja štiti od novih varijanti i podsojeva korona virusa. To je bivalentna vakcina i to bi trebalo što pre da uvezemo kako bi se ona dala Agenciji za lekove koja će odobriti upotbrebu - pojašnjava Petrović.

Radmilo Petrović foto: Kurir TV

Kad je reč o prioritetnim grupama stanovništva kojima je vakcina namenjena, Petrović ističe sledeće kategorije.

KADA ĆE NAJNOVIJA VAKCINA PROTIV KORONE STIĆI U SRBIJU? Epidemiolog otkriva od kojih sojeva štiti i ko bi prvi trebalo da je primi

- Treba da se da rizičnim grupama, kao što je slučaj s gripom. To su hronični bolesnici, pre svih kardiovaskularni, dijabetičari, astmatičari, kao i oboleli od malignih bolesti. Iako je dozvoljeno za osobe od 12 godina, treba je pre svega dati najstarijoj populaciji.

