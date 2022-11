SRBI U NEMAČKOJ SE ŽALE NA POSKUPLJENJA: Imam osećaj kao da cene rastu svakog dana! Računi, hrana, kirija, evo kakve su sada cene

"Osnovne životne namirnice, kirija, komunalije sve je duplo skuplje." Srbi koji žive u Nemačkoj kažu da trenutna situacija nije uopšte laka i da je sve teže finansijski ispratiti ovakav rast cena.

- Imam osećaj kao da cene rastu svaki dan. Prosečni radnik, sada, skoro da ne može da uštedi. Živi se od prvog do prvog, a tako nije bilo ranije. Prethodnih godina skoro polovina zarade mogla je da se uštedi, kaže Jovana iz okoline Minhena.

Namirnice

Meso, ulje, šećer, brašno kako kaže najviše su poskupeli. Cene svih ovih namirnica poskupele su skoro duplo. Kada uporedimo sa prošlom godinu, velika je razlika. Brašno je bilo 39 centi, a sada 79. Šećer koji je ranije koštao 69 centi po kilogramu, sada je 1, 29 evra. Meso sada košta duplo više nego prošle godine.

Cene nekada:

1kg brašno - 0,39 evra (45.75 dinara)

1kg šećer - 0, 59 evra (69.21 dinara)

Dugotrajno mleko - 0,69 evra (80.7 dinara)

ulje - 0,99 evra (116.13)

1kg krušaka - 1.29 evra (151.33)

Cene sada:

1kg brašno - 0,89 evra (104.40 dinara)

1kg šećera - 1.29 evra (151.33 dinara)

Dugotrajno mleko - 0.99 evra (116.13 dinara)

Ulje - 2.39 evra (280.37 dinara)

1kg krušaka - 2.29 (268.641 dinara)

Kirije

Pored hrane i osnovnih životnih namirnica, poskuele su i krije.

- Kirije su poskupele za oko 15 do 20 odsto. Naročito su cene skočile za one koji sada hoće da iznajme stan. A poskupljenje za one koji već žive u stanu kreće se od 5 do 10 odsto - kaže sagovornica.

- Razlika ipak postoji za one koji su novi, i koji se tek sada odlučuju da iznajme stan, za njih cena neretko bude viša i do 50 odsto od uobičajene. Na primer, stan od 40 kvadrata koji je koštao oko 450 evra, sada ide i do 700.

Računi

- Kada sam uporedio cene struje koju plaćamo danas sa istim periodom prošle godine, shvatio sam da je razlika drastična. Cena struje 10. oktobra prošle godine iznosila je 0,32 centa po kilovat satu, a sada, godinu dana kasnije, plaćamo višu cenu od 0,55 centi po kilovat satu, kaže Peđa koji živi u okolini Berlina.

Gas beleži nešto slabiji rast, ali s obzirom na sva poskupljenja ostalih energenata, kao i osnovnih životnih namirnica nijedno poskupljenje nije zanemarljivo.

- Kada je reč o gasu, skok cena je nešto blaži. Takođe smo upoređivali sa istim datum prošle godine. Cena gasa danas je 24 centa, što znači kada uporedimo sa istim periodom prošle godine, cena je veća za 6,9 centi po kilovat satu, zaključuje on.

(Kurir.rs/Blic Biznis)