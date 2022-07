10 PUTA POVEĆAN BROJ KOVID PACIJENATA ZA 3 NEDELJE: Leže bebe i deca s ozbiljnim bolestima koja su se zarazila u nekoj od bolnica

Od svega dvoje dece koliko ih je bilo u dečjoj kovid bolnici KBC "Dr Dragiša Mišović" pre početka ovog sedmog talasa, za tri nedelje broj se udesetostručio, a najčešći pacijenti su bebe i deca s hroničnim bolestima koja su bila hospitalizovana u drugim ustanovama. Dobra okolnost je to što je kovid slika laka, pa u ovom talasu nijedno dete dosad nije bilo životno ugroženo, a trenutno nijedno nije na kiseoniku.

U senovitom zdanju koje je podigla još kraljica Marija opet se pune sobe. Na dva sprata zgrade uglavnom su majke s dečicom. Najmlađi pacijent je prevremeno rođena bebica od dva meseca, a najstariji ima svega 10 godina. Vidi se da je raspust, korone iz škola nema, za razliku od prošlog talasa, kada smo ovde mahom zaticali srednjoškolce.

- Imamo 16 dece s pratiocima, više je beba, dominira uzrast do godinu dana. Klinička slika je virusne respiratorne infekcije, nije tako teška, s povišenom temperaturom. Neka deca dolaze s povraćanjem i dijarejom, neko s kašljem, curenjem nosa. Trenutno nema upala pluća, nemamo potrebe za kiseonikom. Nijedno od te dece nije ni u jednom trenutku bilo životno ugroženo, niti je imalo ozbiljniju kliničku sliku - priča nam dr Olivera Ostojić, načelnica ove dečje kovid bolnice.

1 / 5 Foto: Nenad Kostić

Iako klinička slika kovida nije teška, svi ovi mališani morali su da budu hospitalizovani.

- Kad imate bebu od tri ili četiri meseca koja dva dana ima temperaturu 39 i odbija obroke, neophodna je infuzija. Ali veći problem je što imamo i dece koja su zbog ozbiljnih bolesti i tegoba ležala u nekoj od tercijarnih ustanova, gde su se i zarazila, pa su zbog korone prevedena u našu ustanovu. Ima tu i onkoloških pacijenata, hematoloških, dijabetičara. Raznovrsna je patologija zbog koje se ta deca leče u bolnici, gde se antigenskim ili PCR testom utvrdilo da su pozitivna, pa su prevedena kod nas uz nastavak terapije i konsultaciju s lekarima koji su ih vodili na tercijarnom nivou. Najstariji pacijent nam ima 10 godina i bubrežno oboljenje, pa se ovde leči uz konsultaciju nefrologa - objašnjava dr Ostojić.

Dr Olivera Ostojić foto: Nenad Kostić

Doktorka je minulu noć provela na dežurstvu s mlađom koleginicom i tu je više nego jasno da korona brojke vrtoglavo rastu.

- Za poslednje tri nedelje od dva pacijenta na bolničkom lečenju, došli smo do 20 pre neki dan, a sada ih je 16. Cele prethodne noći su nam ambulantno dolazila deca pozitivna na kovid, prošlo ih je oko 25, a šestoro smo primili u bolnicu. Preko dana bude i 30 dece u ambulanti koja su pozitivna i poslata kod nas da se vidi da li su za bolničko lečenje, a to je opet veliki porast u odnosu na vreme kada smo imali troje, četvoro do petoro dece - navodi dr Ostojić.

Kroz dobro znane hodnike bolnice provodi nas sestra Zorica. Za ove dve i po godine odnegovala je stotine i stotine dece pozitivne na koronu. Iako se nadala, kao i svi, da će bar ovo leto biti mirno, omikron BA.5, koji trenutno vlada Srbijom, doneo je nove male kovid pacijente.

Kristina Bošković s ćerkicom foto: Nenad Kostić

U sobi na dnu hodnika je i Kristina Bošković s ćerkicom Anastasijom Krsmanović, koja će u ponedeljak napuniti tri meseca.

- Samo se jedne noći probudila da jede i vidim da je vrela, čak 39 temperatura. Odmah smo otišli u Institut za majku i dete, gde je utvrđeno da je pozitivna, i odmah smo poslati ovde. Tu smo već šesti dan. Bebica je super, već tri dana nema temperaturu, jedino su joj još malo leukociti niski i zbog toga nas drže. Nadam se da ćemo vrlo brzo izaći. Čuvaju nas odlično, fina je hrana, sestre na svakih pola sata dolaze, mere temperaturu - priča nam Kristina, kojoj je Anastasija prvo dete.

foto: Nenad Kostić

A sestra Zorica veli da uvek žele da budu sto posto sigurni.

- Bebice su najosetljivije i nekad ih zadržimo i dan-dva više, iz predostrožnosti - kaže Zorica.

PETORO PACIJENATA S TUBERKULOZOM Od aprila, kada je korona u Srbiji bila počela da jenjava, dečja bolnica u KBC "Dr Dragiša Mišović" imala je dualni režim i primala je i nekovid pacijente jer ima dve zgrade. - Čak na Uskrs nismo imali nijednog kovid pacijenta. Kako su korona brojke počinjale da rastu, smanjivao se broj nekovid pacijenata i sada nemamo nijednog. Imamo samo, u posebnoj zgradi, petoro dece s tuberkulozom - navodi dr Ostojić.

Ceo sprat je s bebicama. Kroz stakla vrata promiču kreveci, majke koje presvlače decu... Tu su i mlada mama i ćerkica od šest meseci. Starija od tri i po godine ostala je kod kuće.

- Tri dana je beba imala temperaturu preko 39, nikako nismo mogli da je spustimo, ni "brufenom", ni "paracetamolom", ni prirodnim načinima. To nas je baš uplašilo. Posle prve doze terapije u bolnici već je živnula, izgubila ono crvenilo po licu, sekret iz nosa se smanjio - kaže mama, dok devojčica veselo mlati nožicama i ručicama.

sestre Marija i Zorica foto: Nenad Kostić

- Da kucnem u drvo, nastavlja mama, i sa sestrama i s doktorima sarađujemo dobro. Non-stop proveravaju i daju sve što treba. Kad god pomislim da ima temperaturu, odmah izmere i dobijemo lek. Za tri dana ona je skroz drugo dete.

Poče malecka princeza i da štuca...

- Ona bi da priča - smeje se sada već vesela i opuštena mama.

Drugi sprat je rezervisan za "starije" pacijente. Dečaci i devojčice na telefonima prekraćuju bolničko vreme. A u poslednjoj sobi je i preslatka trogodišnjakinja. Klonula u uglu kreveta. Stigla minule noći, još je iscrpljena od temperature i povraćanja. Krupne crne okice nas gledaju. Šaka cela zavijena zbog braunile. Pored omiljena lutka, od nje se ne odvaja...

Kurir.rs/Jelena S. Spasić