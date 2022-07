KORONA U GALOPU, KURIR U KOVID BOLNICI KRUŠEVAC: Za dve nedelje utrostručen broj pacijenata, al ima i SREĆE U NESREĆI!

Korona je opet u galopu, Srbija je juče ponovo prešla 1.000 novozaraženih za dan, prvi put od aprila. A za samo dve nedelje u kovid bolnici Kruševac utrostručen je broj pacijenata, što je još jedan znak da korona opet kreće u veliki napad.

Ali sreća u nesreći je da je taj broj i dalje nizak u Kruševcu - 34, kao i da su pacijenti uglavnom oni s drugim, teškim bolestima kojima je korona usputna i blaža bolest. Međutim, slučaj devojke od 35 godina koja ima upalu pluća s trombozom, ali i infarkt, opomena je za sve. Sa ovom pošašću ne treba se šaliti, nikad ne znaš koga će i kako udariti.

Skapava se na žegi, svako gleda gde da se rashladi, na graničnim prelazima krkljanac, more čeka hiljade i hiljade naših... Ali i korona. Opet. Srbija je sa 1.260 novoinficiranih za 24 sata ponovo četvorocifrena. Da se sedmi talas valja, vidi se i na mestu nekadašnje kasarne "Rasina" u Kruševcu. Mlade sadnice ispred kojih su ploče s imenima vojnika stradalih od NATO bombi 1999 jedino podsećaju da je nekada ovde bila vojska. Sada krugom "marširaju" bele uniforme, a dr Vladan Cvetanović, direktor kovid bolnice Kruševac, dočekuje nas ne preterano zabrinut.

Foto: Ana Paunković

- Jeste da smo pre dve nedelje imali samo 11 pacijenata, što je najmanji broj od otvaranja ove bolnice koja ima 500 kreveta, a da ih je sada 34, što je više nego trostruko uvećanje, to ipak još nije za brigu. Pre svega jer smo i dalje jedina bolnica u kovidu od Kragujevca pa do Vranja, što znači da pokrivamo Šumadiju, istočnu i južnu Srbiju - navodi za Kurir dr Cvetanović i dodaje:

dr Vladan Cvetanović foto: Ana Paunković

- Neku dozu smirenosti, bar zasad, daje nam i to što sporadično primamo pacijente s klasičnom slikom respiratorne insuficijencije povezane s kovidom. Retke su upale pluća, samo jedan pacijent je na respiratoru, a uglavnom je reč o onima koji su u nekovid bolnicu došli zbog hitne operacije, ili imaju neke kardiološke probleme, idu na dijalizu, ili su dugoležeći na odeljenjima gde su se inficirali. Dominiraju pacijenti koji su teškog opšteg stanja, a uzgred su dobili kovid. To je dokaz da definitivno dominira omikron, daleko blaži od delte, koja je uzela brojne živote.

Fizioterapija foto: Ana Paunković

Da korona uzima ozbiljan zalet, pokazuje i kovid ambulanta ove bolnice, koja je jedina u gradu. Do podneva juče već je bilo 25 pacijenata i svaki treći je pozitivan. A dr Cvetanović veli da je prošle sedmice u proseku bilo oko 30 pacijenata dnevno, od kojih je 15 odsto imalo koronu. Ovaj ponedeljak do podneva opasno je pokvario prosek.

Foto: Ana Paunković

U širokoj čekaonici majka i sin. Temperatura ih mori već nekoliko dana.

- Čuvali smo se sve vreme, sačuvali i kad je najgore bilo, a sad nas obori totalno. Čekamo rezultat. Mi smo uvek pozitivni, optimistični, ali ne bi bilo dobro da baš i sad budemo pozitivni - s osmehom će mladić.

Mlađa žena pored drži vatu na mestu uboda igle za vađenje krvi.

- Nije mi dobro, nije mi ni do čega, ni do života - klonulo će.

Nasred čekaonice sto, a na njemu voda, čaj, limunada...

Ipak, niko od kovid pacijenata koji su prošli kroz ovu ambulantu minule sedmice nije zaglavio bolnicu.

prof. dr Boris Đinđić foto: Ana Paunković

Ali da se iza brda nešto valja, prof. dr Boris Đinđić, načelnik Poluintenzivne nege (PIN), znao je čim je počeo češće da mu zvoni telefon, zaraženi prijatelji i poznanici pitaju šta da rade...

- Potom je i zvaničan broj pozitivnih krenuo da raste, kao i broj pregleda u našoj kovid ambulanti. I na kraju, diskretan je i porast broja hospitalizovanih, koji uglavnom imaju druge, prateće bolesti, a kovid je pridodat i nije direktno odgovoran za težinu njihovog stanja. Međutim, svaki porast broja obolelih dovešće i do toga da oni slabog imuniteta, koji nisu vakcinisani, ni preležali kovid, dobiju teži oblik bolesti jer delta soj nije nestao, a tu su i nove modifikacije BA.4 i BA.5 - ističe prof. Đinđić.

Srećom, samo dva pacijenta su u intenzivnoj, ostali na PIN, gde se ipak lakše diše. Mada i s njima se nikad ne zna, uvek lako i naglo mogu da se "pokvare" i pređu u intenzivnu.

- To govori da nemamo teže respiratorne poremećaje i da ti pacijenti ne zahtevaju ozbiljniju kiseoničku potporu. Ali imamo i veoma mali procenat pacijenata s težom bronhopneumonijom. Najmlađi pacijent je devojka od 35 godina, koja ima tromboemboliju, imala je infarkt, dakle poremećaj rada srca s popuštanjem. Polako se oporavlja, ali i to je znak da ne znate koji soj cirkuliše i da nije samo omikron - kaže prof. Đinđić

Prvi sprat - bolesničke sobe. I ona stara procedura - skafanderi, dva para rukavica... za ulazak u crvenu zonu. Ovaj put nas prati još više ikonica i brojanica, okačenih pred ulazom. Vreme je vizite.

foto: Ana Paunković

- Će napravimo jedno srce - smeje se doktor koleginici iz Niša dok nam poziraju s rukama punim bolesničkih lista.

foto: Ana Paunković Jugoslav Rajković U sanitetu ko zapeta puška Pred bolnicom, u svojoj "mašini" novi zadatak čeka Jugoslav Rajković, vozač saniteta. - Moj posao je snabdevanje bolnice krvlju, posteljinom, nošenje PCR uzoraka do opšte bolnice, ali i da prevozim pacijente na hitnu operaciju u Niš, što skoro nisam radio. Kad je bolnica bila puna, svaki dan sam išao do Niša, pa i u Beograd za krvnu plazmu - veli Jugoslav.

Kroz PIN nas provodi ljubazna sestra Svetlana Milojković. Soba je puna.

Svetlana Milojković foto: Ana Paunković

- Dete, dete! Sredi mi upalu nogu - kuka baka koja je malo došla sebi, a sestra je miluje po licu:

- Sad ćemo, sad ćemo...

Preko puta nje krupniji, sredovečni čovek iz Rače Kragujevačke. Hoće da priča, ali teže mu ide pod maskom koja "gura" sedam litara kiseonika.

- Odakle mi korona, pojma nemam. Gde do mene, ne znam. Al' ne mogu da dišem - veli ovaj nevakcinisani pacijent.

Cimer pored digao se na noge, šeta... Tu je i deka klonuo, ali i jedna baka..

Stiže i ekipa fizioterapeuta.

- Mirko, oćemo li vežbe - smeje se mladić u skafanderu.

Kreće od stopala. Masaža, pa savijanje nogu u kolenima...

Usred ovih teških prizora, nadrealna scena - čovek rešava ukrštenicu. Opušteno. Nasmejan. Miroslav Stefanović (69) iz sela Trnjane kod Aleksinca već treći dan je ovde. Računa da odleži još pet-šest, pa kući. Iznad glave mu okačena kiseonička maska, na "stendbaju".

Miroslav Stefanović rešava ukrštenicu foto: Ana Paunković

- Nešto sam radio na suncu i udarila me sunčanica. Odem lekaru, kad pozitivan, a pritisak 60 sa 30, te me iz aleksinačke bolnice odmah prebaciše 'vamo. Imao sam infarkt 2005, uvek visok pritisak, otkud ovaj nizak, nemam pojma. A tek otkud korona?! Al' nema veze. Ova deca me lepo gledaju. U svom veku nisam video da su doktor i sestra uvek pored tebe. Svaka im čast - veli Miroslav tri puta pelcovan, pa se okrenu svom poslu:

- Sve živo znam. Ukrštenice su mi hobi. Ali uvek vežbam mozak. I da prekratim vreme...

Nije sve tako crno...

Pohvale u knjizi utisaka foto: Ana Paunković

Da se ne iskomplikuje Dva dana mirovanja obavezno Dr Đinđić ističe da kovid ipak treba da se shvati kao ozbiljnija bolest koja ima sistemski karakter, a ne kao obična prehlada. - Kovid traži mirovanje, najveći problemi se javljaju kod pacijenata koji su znali da su kovid pozitivni, a nastavili su s velikom fizičkom aktivnošću, nisu ispoštovali bolest i odmorili se dan-dva. Aspirin, brufen, čaj, limunada i mirovanje dva dana su u ovom trenutku najbolji lek za lakše pacijente - naglašava dr Đinđić.

