"NAJBOLJE JE JESTI HRANU SA NAŠIH PROSTORA" Nutricionista tvrdi da domaća hrana deluje blagotvornije na organizam iz OVOG RAZLOGA!

U današnjoj emisiji "Ni pet ni šest" na Kurir televiziji voditeljka Jovan Grgurević ugostila je prof. Momčila Matića, nutricionistu, Ivanu Jović, specijalistu kvantne medicine, Božidarku Vidaković fizioterapeuta i Jordana Majstorovića , narodnog lekara i energoterapeuta, sa kojima je razgovarala o narodnoj medicini.

Matić je konstatovao da je dobro konzumirati namirnice sa naših prostora:

foto: Kurir televizija

- Mi smo genetski predisponirani za one namirnice i one biljke koje rastu na mestu gde živimo. Ako mi promenimo hranu i uzmemo nešto što dolazi sa strane, kao alge na prmer, treba reći da mi nemamo enzime za tu vrstu hrane. Nećemo je dobro svariti. Treba stvarno da uzimamo hranu koja se nalazi u našem području jer ona će najbolje da se svari, apsorbuje i asimiluje. Dobićemo one nutrijente koji će ući u našu ćeliju i izgrađivati je na jedan pravilan način. Doduše, ako nešto uzimamo u dužem periodu kao na primer južno voće kojeg nema baš puno u Srbiji onda organizam može postepeno razviti odgovarajuće enzime, može se prilagoditi. Ipak svaki put kada se odvija takvo prilagođavanje to je za organizam veliki napor.

foto: Kurir televizija

Jović je istakla da su oboljenja organa neretko u tesnoj vezi sa emocionalnim stanjem osobe.

- Ako se vi bavite kvantnom medicinom i imate odgovarajući aparat ispred sebe možete da dobijete adekatne analize i da pomognete čoveku. Ja na aparatu mogu da vidim emotivnu matricu i vi tačno u centar dobijete informaciju zašto postoji problem na određenom organu. Naravno tu se uklapa i fitoterapija i kristaloterapija i bahove kapi i sve po redu.

foto: Kurir televizija

Vidaković se saglasila sa sagovrnicima s tim da smatra da uzimanje ma biljne hrane ne može previše da naškodi organizmu:

- Bilo koja biljka neće mnogo da naškodi. Neko kratko vreme neće da se desi ništa, pa onda mogu doći neke reakcije. Ali treba čovek sam da proceni šta mu prija. Ali slažem se da se treba fokusirati na naše domaće biljke jer to nam je srodno i naš organizam je na to navikao od malih dana.

Majstorović kaže da se u savremenoj medicini razdvajaju duša, um i telo što u medicini drevnih vremena nije bio slučaj.

foto: Kurir televizija

- Otkad je ljudskog postojanja medicina je oduvek postojala. Setimo se Lepenskog Vira, Vinče i Starčeva. Od davnina su se ljudi lečili prirodnim putem i nikada nisu odvajali telo, dušu i um. I savremena medicina je danas u velikoj meri zasniva na tim postulatima - rekao je Majstorović i dodao:

- Velika je zabluda da danas ljudi žive kraće. Ja živim u Banatu. Pre 40 godina nije bilo klupe da neka baka od 80 do 90 godina neka nije na njoj sedela Sada ne vidim ni jednu. Život se produžio pojedincima, ali običnom narodu nije. U Srbiji se uvozi 70 odsto bilja iz inostranstva, samo 30 je sa našeg podneblja. Pogledajte koliko je travara u Srbiji. Ima ih svega petnaestak.

01:59 NAJBOLJE JE JESTI HRANU SA NAŠIH PROSTORA Nutricionista tvrdi da domaća hrana deluje blagotvornije na organizam iz OVOG RAZLOGA!

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:19 DA LI ZNATE KOLIKI SE PROCENAT SRBA PRIDRŽAVA SAVETA LEKARA? Knežević otkrio zašto je alternativna medicina zastupljena kod nas?