ZELENSKI SE OGLASIO: Zaustavili smo rusku ofanzivu u Harkovu! Poginulo najmanje dvoje ljudi, petoro povređeno

Ukrajinske snage zaustavile su ofanzivu ruskih trupa u pravcu Harkova, saopštio je predsednikVolodimir Zelenski na konferenciji za novinare sa predsednicom Slovačke Zuzanom Čaputovom.

„Rusija je pokrenula talas kontraofanzivnih dejstava u ovom pravcu. Ukrajina ih je tamo dočekala sa našim trupama, brigadama i artiljerijom. Oni su pojačali svoje snage u ovom pravcu, to je činjenica. Ali naša vojna komanda je znala za to i dočekala neprijatelja artiljerijskom vatrom“, rekao je on.

Guverner Harkovske oblasti Oleg Sinegubov saopštio je da je u ruskom granatiranju poginulo najmanje dvoje ljudi, a petoro je povređeno. On je dodao da je jedna osoba ubijena i petoro povređeno u Vovčansku, dok je drugi čovek nastradao obližnjem selu.

Ranije danas, Sinegubov je poručio da su ruske diverzantske grupe pokušale da probiju granicu s Ukrajinom, dok su ruske snage granatirale grad Vovčansk u severoistočnoj ukrajinskoj oblasti Harkov.

On je na platformi Telegram istakao da su ukrajinske snage “pouzdano držale svoje pozicije i nisu izgubile ni metar“, prenosi Rojters. Napomenuo je da da Rusija nema resurse da napreduje na grad Harkov i da su njene akcije na granici “provokacija“.

“Oko 5 časova ujutru došlo je do pokušaja neprijatelja da probije našu odbrambenu liniju pod okriljem oklopnih vozila. Za sada, ovi napadi su odbijeni, ali se nastavljaju borbe različitog intenziteta“, poručilo je ukrajinsko Ministarstvo odbrane.

Iz Ministarstva je dodato da je Kijev poslao dodatne snage u oblast Harkova kao pojačanje. Ukrajinski civili evakuisani su iz Vovčanska i okolnih mesta. Tamaz Gambarašvili, načelnik vojne uprave Vovčansk, rekao je da je većina ljudi napustila grad sopstvenim prevozom, a da vojna uprava i humanitarni centar organizuju transport za one koji nemaju automobile.

