TOKOM ZIME NEMA KO SE NE ŽALI NA OVO: Svi misle da je zbog VREMENA, a zapravo MOŽE DA BUDE JOŠ NEŠTO!

Lekari upozoravaju da je tokom zimskih meseci imunitet dosta oslabljen, ali da se ishranom i te kako može popravi.

Naime, za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, ali i promenljivog neobično toplog vremena kakvo nas je zadesilo krajem decembra mnogi građani se žale da konstantno osećaju umor, da imaju kratak dah, da ih boli glava.

Iako mnogi pomisle da je to isključivo zbog promene vremena, imunolog dr Borisav Kamenov je gostujući u "Ordinaciji" na RTS-u rekao da se čovek koji ima narušen imunitet najčešće oseća umorno i ima kratak dah.

- U suštini on tada ima manjak kiseonika i on je osnova svih poremećaja i svih bolesti koje u organizmu nastaju - rekao je dr Kamenov, a zatim se osvrnuo i na izgled kože onoga kome je imunitet narušen - on je bled i ima podočnjake, najčešće mu je jezik bele boje, a dlanovi i vrhovi prstiju su mu crveni.

Kako je i sam imunolog napomenuo upravo to govori o tome da krv teže prolazi kroz krvne sudove.

- Obično takve osobe imaju hladne ruke i noge. Kada se pozdravite sa njim, presečete se koliko mu je hladan dlan - objasnio je dr Kamenov i nadovezeo se na probleme sa varenjem podsetivši da je Hipokrat svojevremeno rekao da sve bolesti potiču iz creva.

Profesor Kamenov je istakao da je najbolji pokazatelj u kakvom su stanju naša creva broj stolica (jedna do dve dnevno je potpuno u redu), kao i da li su stolice retke ili imamo zatvor. Zadržavanje stolice vodi ka resorpciji (ponovnom upijanju) toksina u organizam i izazivanju mnogih bolesti. Nadimanje i gasovi su takođe pokazatelji da li nam neka hrana smeta ili ne.

Dr Kamenov takođe je savetovao svim onima koji osete smetnje prilikom varenja da izbegavaju hleb i to od svih žitarica.

- Nije samo problem gluten, već i lektin kojeg ima u svim žitaricama - kaže dr Kamenov. Druga namirnica koju ne preporučuje jeste kravlje mleko.

- Mi danas nemamo mleko kakve su pile naše bake - objašnjava doktor. Zbog razlike u sastojcima mleka koje preovlađuje danas u poređenju sa nekadašnjim, ovaj lekar preporučuje kozje mleko, kao i sir i surutku od njega.

- U ishrani se mogu koristiti i sve vrste mesa, ali umereno. Svakako se mogu jesti i slaninica i čvarci, samo ne treba preterivati u tome - savetovao je doktor i dodao da je kiseli kupus odličan za zdravlje, kao i druge namirnice.

- Neću da kažem da ajvar nije dobar, ali je sveža paprika bolja. Paprika ima sedam puta više vitamina C nego što ima limun, ali to važi samo za svežu papriku - kaže profesor Kamenov.

Što se tiče suplemenata, imunolog je za kraj rekao da je najbolje da uradite analizu krvi i proverite koji vitamini i minerali vam nedostaju, pa tek onda, u dogovoru sa lekarem, počnete da uzimate odgovarajuću vrstu i dozu.

