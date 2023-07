DOŠLI NA MORE, PRESEDEŠE NA TOALETU: Uzbuna na Jadranu, kupači na ovoj plaži dobili dijareju, strahuju od poznatog virusa

Ovih dana na društvenim mrežama osvanula je informacija o neobičnoj zarazi među ljudima koji su se kupali na području Borika. Većina pacijenata ima simptome crevne viroze kao što su groznica, dijareja ili povraćanje.

Neki kažu da kruži stomačni virus, dok drugi tvrde da se bolesti javljaju zbog fekalnih ispuštanja u more.

Кako bi proverili šta se tačno dešava na Boriku, "Slobodna Dalmacija" je pozvala "Odvodnju" u Zadar. Direktor Grgo Peronja tvrdi da na toj strani hrvatskog primorja godinama nije bilo ispusta kanalizacije i da je čitav hotelski kompleks na Boriku povezan sa sistemima koji idu na istok, prema centru grada.

Šta se onda dešava, zašto se šire priče da su se kupači u peščanoj uvali na Boriku i obližnjoj plaži prema Diklu "probudili" sa crevnim tegobama i kakav je kvalitet mora na tim mestima, pitali su Benita Pucara, upravnika službe za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoline u Zavodu za javno zdravstvo Zadar (ZJZZ). Potvrdio je da su više puta u poslednjih petnaestak dana, zbog pojave informacija da su neke osobe zadobile simptome viroze, vršili ispitivanje kvaliteta mora.

- Redovno ispitivanje kvaliteta mora obavljeno je 21. juna. Tada su rezultati pokazali da je more kod hotela 'Donat' 'drugog stepena kvaliteta', a u uvali gde je peščana plaža 'prvog stepena kvaliteta'. Drugi uzorci uzeti su 26. juna i to na zahtev uprave obližnjeg hotela koji su ponovo tražili ispitivanje jer je bilo dojava da je nekoliko osoba koje su se kupale na tim plažama zadobile simptome viroze poput temperature, dijareje i povraćanja. Osim redovnih pokazatelja koji se i inače ispituju u moru, a to su ešerihija koli i crevne enterokoke, dodali smo i ispitivanje na zlatnu stafilokoku koja može da uzrokoje povraćanja - rekao je Pucar i dodao da je uz redovnu proceduru uzimanja uzoraka mora koja se uzima na 30 centimetara, ali tamo gde je more duboko jedan metar, zatražio i uzimanje uzoraka u plićaku.

- Bakteriju zlatne stafilokoke nismo pronašli, a drugim ispitivanjem kvaliteta mora dogodila se obrnuta situacija od 21. juna. More je kod hotela Donat bilo 'prvog stepena kvaliteta', a u uvali na peščanoj plaži 'drugogo stepena kvaliteta' - rekao je Pucar dodajući kako su početkom jula ponovo imali dojave da se u hotelu pojavila zaraza.

- Tada su osobe koje su imale simptome dale uzorke stolice na analizu i potvrđen je jedan slučaj rotavirusa. U dogovoru s našom Službom za epidemiologiju i HZJZ-om odlučili smo da 5. jula pošaljmo uzorke mora s ta dva mesta kako bi pokušali da iz njih izdvojimo rotavirus. Međutim, nismo uopšte sigurni hoće li tako nešto biti moguće, jer to nije uobičajena procedura. Uz uzorke mora, poslali smo i uzorke iz bazena obližnjeg hotela - rekao je Pucar i dodao da bi osobe koje imaju simptome rotavirusa trebalo da se jave Službi za epidemiologiju ZJZZ-a kako bi oni mogli da naprave anketu među pacijentima i pronađu šta povezuje osobe koje su se razbolele.

Upravnik službe za epidemiologiju, dr. Alan Medić, rekao je da su do pre nedelju dana imali pojedinačne prijave gastroenterokolitisa, čiji su simptomi proliv i povraćanje, kod dece, a neka od te dece su se kupala na plaži na Boriku.

Medić je naglasio i da je problem u tome što brojni ljudi ne donose uzorke stolice na analizu, već povraćanje i proliv pripisuju "letnoj virozi".

- Služba za epidemiologiju je izdvojila dva slučaja rotavirusa, jedna kod odrasle osobe koja je boravila u hotelu i jedan kod deteta koje nije bilo gost hotela. Pojava rotavirusa u dečjoj dobi je učestala, a većina dece, njih više od 90 odsto, takav oblik virusa preboli kroz dan-dva pa roditelji i ne nose uzorke stolice na analizu. Kada dete dobije rotavirus, ono na šta najviše treba paziti jest da ne dehidrira -. rekao je dr. Medić i dodao da je rotavirus pomalo nezgodan jer ima veliki epidemiološki potencijal, ali i da u literaturi do sada nije zabeležen nijedan slučaj da se prenosi morem.

foto: Dalibor Brlek / Panthermedia / Profimedia

- U okolini rotavirus ostaje i do nekoliko dana, moguće da je slučaj s kupanjem na peščanoj plaži bio takav da se virus zadržavao na pesku, ali kada viroza traje samo jedan ili dva dana, ponavljam, ljudi ne donose uzorke stolice na analizu i nismo u mogućnosti da potvrdimo razvoj bolesti, odnosno uzročno-posledičnu povezanost.

U literaturi postoje jedino slučajevi gde se taj virus može prenositi u bazenskim vodama, ali nigde nije zabeležen prenos rotavirusa morem, zato jer se virusi u moru, zbog visoke koncentracije soli - razblaže. Međutim, ta je peščana plaža mala i veliki broj dece boravi na njoj, pa pojava virusa, kao i na drugim područjima gde na jednom mestu boravi veliki broj dece, odnosno u kolektivima kao što su igraonice i vrtići, nije neuobičajena.

Rotavirus može ostati na pesku koje more nije ispralo, deca mogu da razmenjuju igračke na plaži, može se preneti i vazduhom, a kako je plaža vrlo frekventna onda su moguće pojave bolesti kod više osoba - ističe dr. Medić koji takođe savetuje da decu, pogotovo onu koja su imunokompromitovana, ne vode na plaže koje su prenatrpane.

Zbog pojave rotavirusa na Boriku obližnji hotelski kompleks posetio je i Državni inspektorat kog je o ovoj situaciji alarmirao Zavod za javno zdravstvo Zadar.

Kurir.rs/Blic/Slobodna Dalmacija