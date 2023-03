BALŠINA (4) MAMA NAPRAVILA GREŠKU ZBOG KOJE SE JOŠ KAJE! Stomačni virusi haraju beogradskim vrtićima, a ovo ne radite nikako!

U Beogradu je tokom marta registrovano čak šest epidemija stomačnih virusa. Zaraze su se pojavljivale u dečijim kolektivima, mahom u vrtićima, a roditelji ukupno 83 dece zatražilo je lekarsku pomoć. Među njima su i roditelji četvorogodišnjeg Balše koji je dehidrirao usled prečestog povraćanja i obilne dijareje. Njegova majka kroz suze priča kako se "standardni virus" pretvorio u pakao

Majka kaže da „borba za Balšino ozdravljenje“ još uvek traje iako je izašao iz bolnice. Razlog su trenutna iscrpljenost i malaksalost mališana zbog kojih i dalje ništa ne jede.

„Kada dete ima stomačni virus, nikako ga ne treba terati da jede, to i sama znam. Nudila sam mu samo supice iz kesice, plazma keks i to slani, krekere i štapiće. Međutim, uprkos tom što već nekoliko dana nema ni proliv, a niti povraća, on je i dalje mlitav. Isceđen je skroz, mukica“, priča Balšina mama.

Balša je, kako ističe, podložan virusima. Tri dana ide u vrtić, pa jedanaest ne ide. Ipak, roditelji ga odmah, čim ozdravi, šalju u vrtić da bi gradio imunitet. Njegova mama kaže da je primetila da je Balša, tri dana pre nego što je prvi put povratio, bio bled i suznih očiju.„Videla sam da je onako, nit ovamo, nit onamo, ali rekoh mužu, nema temperaturu, ne žali se ni na šta, tako da je nastavio da ide u vrtić. Kada sam posle tri dana videla poziv od vaspitačice, znala sam šta je. Mislila sam – temperatura ili ga boli nešto. Međutim, ništa od toga. Vaspitačica je rekla da odmah dođemo jer je Balša u roku od pola sata povratio pet puta i dva puta se ukakio jer mu je stolica bila tečna. Bukvalno sam trčala do vrtića da ga što pre uzmem“.

Češće pranje ruku i provetravanje prostorije

Mislila je da idu kući, da se Balša odmara i da popije probiotik i orosal da ne bi dehidrirao, međutim već je bilo kasno.

„Ma, kakvi, hitno smo otišli u dežurnu kliniku, zbrinuli su ga, zaustavili i proliv i povraćanje u tom momentu, s tim što je i naredna dva dana povraćao, ali manje. Horor film, bukvalno. Ostali smo u bolnici šest dana. Bio je sav malaksao, prosto da ga ne prepoznaš kroz šta je prošao. Primao je infuziju sve vreme. Drugi dan je dobio temperaturu, ali nije bila visoka. Međutim, pošto se otegla, a bio je malaksao, uključili su mu antibiotsku terapiju. Doktorka mi je rekla da sam napravila grešku što sam ga slala u vrtić kada sam primetila da se ponaša drugačije i da nešto nije u redu pošto je već bio rovit. Sprečila bih da ne ide u bolnicu. Mnogo mi je krivo“, priča naša sagovornica.

Pedijatar iz Doma zdravlja Voždovac dr Ana Jeremić istakla je u jutarnjem programu TV Nova da trenutno dominiraju stomačni virusi koji su dominantni u ovo doba godine.

Najčešće uzrok hospitalizaije dece mlađe od pet godina su stomačne infekcije koje su izazvane rota virusima, naglašava doktorka. Pedijatri savetuju da se prostorije u vrtićima što češće provetravaju, kao i da deca peru ruke s vremena na vreme, čak i igračke da se dezinfikuju.

Podaci iz Gradskog zavoda za javno zdravlje pokazuju da je povećan broj prijavljivanja obolelih od stomačnih virusa, naročito u dečijim kolektivima predškolskim ustanovama. Tokom marta ukupno je registrovano šest epidemija u kojima je obolelo 83 dece. Od toga četiri epidemije su bile uzrokovane rota virusom, a dve adeno virusom“, istakla je epidemiolog dr Slavica Maris, načelnik jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Uglavnom u kliničkoj slici, kako je navela, dominira mučnina, povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku, a može se javiti i povišena temperatura.

„Ne postoji kauzalna terapija, antibiotici se ne preporučuju, već samo simptomatska terapija. Ukoliko imate povišenu temperaturu, to je korišćenje lekova za snižavanje temperature, nadoknada tečnosti, kao i dijetalna ishrana“, kazala je dr Maris.

Deca zaražena“američkim virusom“

U beogradskim vrtićima prijavljeno je zaražavanje dece „američkim virusom“, koji se manifestuje kao bolest ruku, nogu i usta i pogađa uglavnom predškolsku decu. Prenosi se prljavim rukama, putem fecesa, sekreta iz nosa, direktnim kontaktom, a doktorka Biserka Obradović kaže da je u pitanju klasična virusna ospa koja se pojavi kada imamo neki jači virus.

„Još uvek nismo dobili informaciju da se pojavio američki virus. Ono što imamo od simptoma je klasika- to su povišene temperature, kijavice, zapušen nos, bol u mišićima, i javlja i kod dece i kod odraslih. Kada je reč o crvenim tačkicama koje se pojavljuju na rukama i nogama, baš sam imala pacijenta sa tim, to može da se javlja čak i asimptomatski, jednostavno se javlja i kod osoba koje ni nemaju povišenu temperaturu. To tačkasto ispoljavanje se javlja kao kod gnojne angine, kao kod šarlaha, dakle, to je u stvari virusna osipna groznica“, kaže dr Obradović.

