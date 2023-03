SNIMALI KARAMBOL, A ONDA... BAM! Evo kako je izgledao LANČANI SUDAR iz vozila, peščana oluja napravila HAOS kod Subotice! (VIDEO)

Prema najnovijim informacijama od dopisnika Kurira, u lančanom sudaru na starom putu od Bačke Topole prema Žedniku i Subotici učestvovalo je čak 14 vozila.

Nesreća je uzrokovana peščanom olujom koja je potpuno prekrila put pa vozači nisu moglu da vide ništa.

Koliko je sudar bio opasan vidi se sa najnovijeg snimka sa Instagram stranice Serbialive vesti. Naime, dok su mladići u kolima na njih naleće drugo vozilo.

Oni su bili pribrani pa su brzo pomerili svoj auto i alarmirali druge vozače da koče pri ulazu u epicentar sudara.

Do nesreće je došlo zbog neuobičajene prirodne pojave, jakog vetra koji je podigao pravu peščanu oluju sa njiva pored puta i što je dovelo do smanjene vidljivosti do te mere da se nije video ni prst pred okom. Gotovo apokaliptična slika slupanih, teško oštećenih vozila nasred puta, u sivom dimu koji se stvorio i zbog oluje i usled prevrtanja vozila doveo je do prekida saobraćaja, koji traje više sati.

Prema nezbvaničnim informacijam u sudaru nije bilo teže povrđenih.

