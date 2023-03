RAZBOLEVAMO SE ČEŠĆE ZBOG OSLABLJENOG IMUNITETA: Mutirani virusi i bakterije napadaju istovremeno

Mnogi građani Srbije žale se u poslednje vreme da virusne infekcije koje ih napadnu traju mnogo duže nego što je to bio slučaj pre kovida 19. Lekari objašnjavaju da svi virusi mogu da mutiraju, a sad se dešava i to da virusi i bakterije istovremeno napadaju organizam, što nam slabi imunitet, pa smo često bolešljivi!

Neki se žale i na to da su virusi mnogo jači nego pre epidemije koronavirusa, kao i da imaju situaciju da ozdrave, ali se nakon dva dana ponovo razbole.

- Pacijentima se ne vraća taj isti virus, organizmu je jako pao imunitet i nadovezuju se drugi virusi. Trenutno u cirkulaciji imamo virus gripa, kraken soj virusa, imamo dosta adenovirusa, preko 60 vrsta, što znači da bi svako na nedelju dana mogao da se razboli od nekog drugog virusa. Smenjuju se virusne i bakterijske infekcije, pogotovo kod gripa imamo veliki pad imuniteta i onda dolazi do sekundarnih infekcija - objašnjava za Kurir prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine.

Ona dodaje da kod gripa imamo dve faze, prva je primarna i dolazi s visokom temperaturom.

- Inkubacija kod gripa je od nekoliko sati do dva dana. Naglo nastaje, javlja se bol u mišićima i temperatura i do 40. Sve to ruši imunitet, a traje od pet do sedam dana. Onda dolazi do sekundarnih infekcija i to budu uglavnom bakterijske, imamo čak i kombinaciju bakterijske i virusne infekcije. Onda sve ide ukrug, imunitet je već opao i, ako ne radimo na njegovom jačanju, dođe i neki adenovirus - navodi dr Obradović.

Prema njenim rečima, to su virusi s blažim simptomima i temperaturom do 38.

- Možemo imati respiratorni i gastro oblik, bol u grlu, kijavicu, dijareju, mučninu, povraćanje... Sve zavisi od organizma. Smenjuju se, kao sekundarni oblik infekcije, razni virusi i bakterije, a može doći i do upale pluća, grla, uha, sinusa. Imamo mnogo virusa i nemamo pouzdane informacije da su mutirali, možda neki i jesu, jer svi virusi mogu da mutiraju - napominje sagovornica Kurira.

Ranije cvetanje Problem prave i alergije Dr Biserka Obradović kaže da trenutno veliki problem imaju i ljudi sa alergijama: - Ovo cvetanje je došlo mnogo ranije nego inače, pa je iznenadilo one koji imaju alergije jer je trebalo ranije da počnu da uzimaju antihistaminike. Mnogi to nisu uradili i sada imaju izražene alergijske kijavice i ostale tegobe.

foto: Privatna Arhiva

Doktorka Radmila Šehić, specijalista opšte medicine, navodi da je u prirodi virusa da mutiraju.

- Kovid je sada u mnogo blažoj formi, međutim, sad su zastupljeniji virus gripa i rinovirusi. Svaka virusna infekcija koja duže traje napravi prostor za onu bakterijsku. U tom slučaju bakterija ima prostora da se razvije i neophodan je terapijski postupak kako bi se organizam izlečio - napominje dr Šehić.

M. Branković