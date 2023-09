CEO DAN BEZ VODE U ZEMUNU: U ovim ulicama slavine suve do ponoći

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zemun, u sredu, 27. septembra, od 9 do 24 sata bez vode će ostati potrošači u Glavnoj (od Dubrovačke do Njagoševe), Branka Radičevića, Dubrovačkoj, Cetinjskoj, Oračkoj, Bežanijskoj, Vasilija Vasilijevića, Cara Dušana (od Кaramatine do Novogradske), Trgu Branka Radičevića i okolnim ulicama, saopštavaju iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 ili na besplatni broj 0800-11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/beoinfo