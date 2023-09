DEVOJCI POZLILO NA LINIJI 25, PALA NA POD: Potom se oglasila i progovorila o REAKCIJI PUTNIKA! O onom što je usledilo se PRIČA

S vremena na vreme, u gradskom prevozu u Beogradu se dogode interesantne situacije, koje potom završe na društvenim mrežama. Tu bude i raznih ispovesti, kako o lošim situacijama, tako i o onim lepim.

Tako je na Fejsbuk stranici "Serbia Live - Beograd" osvanula objava devojke, koja je želela da ostane anonimna, a u kojoj je podelila svoju priču iz beogradskog autobusa.

Naime, ovoj devojci je dok se vozila na liniji 25 pozlilo, da bi odmah potom usledila brza reakcija prisutnih putnika, koji su pomogli devojci. Ona nije krila svoje oduševljenje ovom reakcijom, te je odlučila javno da im se zahvali i podeli sa javnošću šta se dogodilo.

"Želela bih da se javno zahvalim ljudima koji su me danas dizali u 25-ici. Naime, slošilo mi se i onesvestila sam se nakratko. Nekoliko njih me je pridržalo, jedna žena je sišla na stanicu GO Vračar sa mnom i bila tu 'dok mi se nije povratila boja u licu'. Neizmerno im hvala. Još uvek ima dobrih ljudi", navela je ova devojka u svojoj objavi.

Ubrzo su počeli da se nižu pozitivni komentari, a ovo su samo neki od njih.

"Biće sve više dobrih ljudi. Samo tako može biti naš opstanak. Svaka čast ljudima koji su Vam pomogli i neka ih sreća u životu prati i neka se dobro dobrim vrati", glasi komentar jednog korisnika.

"Uvek će biti dobrih ljudi oni se ne reklamiraju, samo postoje i ima ih puno, hvala dragom Bogu", naveo je drugi.

