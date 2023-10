"OVO MI SE JOŠ NIJE DESILO!" Devojka rezervisala smeštaj u Beogradu, potez vlasnika stana zgranuo sve - TO IMA SAMO KOD NAS

Korisnica društvene mreže X (bivši Twitter), podelila je svoje neprijatno iskustvo prilikom rezervacije smeštaja u Beogradu.

- Rezervišem smeštaj u Beogradu preko Booking-a i vlasnik stana kreće da me muva preko poruka, baš onako neprijatno… - napisala je ona.

Kako je kazala, boravila je u 35 zemalja, uvek preko Booking-a, ali da joj se tako nešto još nije desilo. U komentarima se povela polemika kako to izgleda u zemljama Evrope, a javilo se i više njih koji su napisali da su imali isto ili slično neprijatno iskustvo.

- Ma generalno naši ljudi na Booking-u, ja ne znam šta im je. Gde god sam rezervisao smeštaj, to je to, imaš booking confirmation i ćao. Ne, ovde je - e evo ti moj broj, nemoj preko ove aplikacije da bukuješ - komentarisao je jedan korisnik.

Drugi je podelio svoje iskustvo iz Nice, te kaže da se tamo ne vide sa vlasnikom.

- Ispred zgrade se nalazi kutijica sa šifrom koju dobiju nakon uplate a u kojoj je ključ od ulaznih vrata. Na samim vratima je druga kutija sa šifrom u kojem je ključ od stana. Nema kontakta, osim preko aplikacije - piše u komentaru.

Jedna korisnica je napisala da joj se "isto tako desilo".

- Prvo pita sa kim putujem, ako nije muž onda da on dođe po nas na aerodrom, plus još hajde da storniraš preko booking-a da im ne plaćam proviziju, tipa 500-600 dinara. Reko' ok, evo ti storno i tražim drugi smještaj - podelili su drugi svoja iskustva.

Bilo je još sličnih primera:

"To se i meni desilo. Kao "hajde na viber da se dogovorimo". Video sliku i počeo sa porukama. Hit. Ali naš, Makedonac pa sam lako, kroz šalu rešila mali nesporazum. Još bukirala za nas troje, suprug, dete od 4 godina i ja".

