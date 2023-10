AMBASADOR HIL: Otkriti šta se dogodilo u Banjskoj - svakako ništa što bi pomoglo Srbima i Srbiji

Američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil izjavio je da je na Beogradu da odradi ozbiljnu istragu o nedavnom napadu u Banjskoj gde su poginuli kosovski policijac i tri napadača.

"Na Beogradu je da odradi ozbiljnu istragu i otkrije o čemu se tu radilo – sigurno ne o miru i stabilnosti za Srbiju, niti je to na bilo koji način pomoglo Srbiji i Srbima na Kosovu", rekao je Hil za Juronjuz Srbija.

Američki ambasador je rekao da je sada neophodno da se otkrije šta se zaista dogodilo.

"Video sam izjavu (Milana) Radoičića i ne razumem kako iko može misliti da je dobro za Srbiju da se upusti u ovakve aktivnosti – moramo otkriti šta se desilo, ko je bio uključen, mora odgovornost da se pronađe i da obezbedimo da se to ne ponovi – da se ovakva i tragična i opasna situacija ne ponovi", dodao je on.

Upitan o mogućim merama protiv Srbije zbog dešavanja u Banjskoj, Hil je ponovio da je neophodno da se utvrdi šta se zapravo dogodilo.

"Kada je reč o merama protiv Srbije očigledno je da postoji želja da se sazna šta se desilo – šta je taj Radoičić tamo radio i zašto i da se odgovorni pozovu na odgovornost. Potreban je napor da se taj proces nastavi – kada postoji kriza i kad postoji zamena političkom procesu, opasne su stvari. Nama je potreban mir i stabilnost i najbolji način je da se vratimo dijalogu", rekao je on.

Osvrnuo se i na to što su srpski pravosudni organi pokrenuli postupak protiv Milana Radoičića.

"Ono što vidim to je da je Radoičić optužen za neka ozbiljna krivična dela i rekao bih da je na tužiocima da o tome da govore. Imamo pitanje – kako da sprečimo da se to opet desi? Zašto bi neko pomislio da ulazeći na teritoriju Kosova, gomilajući oružje, izazivajući strah kod ljudi, provaljujući kroz vrata manastira, doprinosi miru i stabilnosti u ovom delu sveta", naglasio je Hill.

Ambasador je demantovao da je doputovao do Novog Pazara helikopterom Vojske Srbije, navodeći da je bio u službenom vozilu ambasade. Naglašava da put napred za Beograd i Prištinu vodi kroz dijalog.

Američki ambasador je dodao da se nešto mora učiniti sa obe strane, a za Srbe je to Zajednica srpskih opština (ZSO).

"Znam da je teško zbog ZSO, ali moramo da shvatimo da je to očigledan put da se napreduje. Možemo raspravljati o tome šta je to što treba prepustiti lokalnim građanima, ali im treba pružiti priliku da kontrolišu svoju budućnost. O tome se mora razmišljati u pregovorima – mora se učiniti nešto za obe strane", kazao je on.

A kako bi se krenulo u tom pravcu, Hil poručuje da je neophodno održati izbore na Severu Kosova. Sa druge strane rekao je da bi Kosovo trebalo da dobije bolju perspektivu za svoj međunarodni položaj.

Kurir.rs/Beta