SPLAVOVI Šapić: Postoje brojne opstrukcije u uklanjanju, ali ja od borbe za šetalište neću odustati!

Ono što je ranije najavio Aleksandar Šapić, sada već gradonačelnik Beograda u ostavci - na Savskom keju počelo je uklanjanje splavova koji nisu dobili novu lokaciju na javnoj licitaciji sprovedenoj krajem prošle godine.

Prekjuče se zvanično krenulo u ovu akciju, kada je bio upućen i poslednji poziv vlasnicima da izmeste svoje objekte, nastavljeno je juče, a tako će biti i narednih dana dok ne bude sve raščišćeno.

Šapić je došao na šetalište kako bi se lično uverio da sve teče po planu i istakao da neće odustati uprkos opstrukcijama.

- Proces uklanjanja splavova i sređivanja šetališta započeli smo krajem prošle godine raspisivanjem licitacije za sve lokacije. Nakon toga, donošenjem nekoliko rešenja, obavešteni su svi vlasnici da su dužni da uklone splavove da ih ne bismo mi uklanjali, jer u tom slučaju snose troškove uklanjanja - istakao je gradonačelnik.

Podvukao je da Grad ima rešenje o uklanjanju svih objekata i da je borba svakako teška „zato što su neki ljudi navikli da 30 godina koriste javnu površinu i da smatraju da su oni ti koji imaju pravo koje nemaju drugi Beograđani“.

- Sada ćemo ponovo da izvršimo turu obaveštavanja. Novo je to da se ispostavilo da veliki broj splavova nisu uopšte plutajući objekti, već su nasukani i stoje na šipu. I praktično su to objekti koji nemaju nikakav dodir s vodom. One koje budemo mogli da uklonimo s reke, uklonićemo, one koje budemo mogli da uklonimo s kopna, uklonićemo. I one koje budemo morali da rastavimo da bismo ih uklonili, kao ovaj ovde, uklonićemo ih. I to će trajati - kazao je Šapić:

- Ali ja od borbe za ovo Savsko šetalište odustati sigurno neću. Duboki sistemi na svim nivoima opstruišu, u samom sistemu Grada postoje ljudi koji opstruišu ovaj proces i ne samo taj proces, ali ja neću od toga da odustanem dok sam na ovom mestu. Izbori će vrlo brzo, već sredinom, odnosno krajem decembra, i želim svima u blokovima da poručim da svi listom glasaju protiv mene ukoliko žele da ovo ovako ostane, jer ja odustati neću. A mi ćemo se boriti u skladu s našim mogućnostima. Uklanjaćemo splav po splav u skladu s našim kapacitetima.

Na redu potez od Brankovog mosta Biće mesta za 54 splava, umesto sadašnjih stotinu Sa uređenjem keja se nastavlja, a gradonačelnik Aleksandar Šapić je najavio da predstoji licitacija za plutajuće objekte na potezu od Brankovog mosta ka Zemunu, gde su predviđena 54 splava, umesto sadašnjih više od stotinu.

Šapić je dodao da se sada čeka odluka Upravnog suda „jer nije dozvoljeno da dovedemo zvanične priključke vode i struje za one koji su licitirali, za tih 28 lokacija“.

- Imali smo isključivanje vode i struje, i dalje konstantno traju divlji priključci za vodu i struju koje naše službe svakodnevno otklanjanju. Naravno, paralelno sam apelovao na one koji žive ovde da ne želimo nikoga da ostavimo bez krova nad glavnom. Pozvali smo ih da se jave, da ćemo im obezbediti smeštaj. Neki su se javili pa se polakomili - rekao je Šapić na Savskom šetalištu.

Prema njegovim rečima, u Jakovu je obezbeđen legalan prostor za odlaganje odnetih plutajućih objekata, već su pobodeni šipovi, a još dve lokacije su kod brodogradilišta u blizini Sajma.

(Kurir.rs)