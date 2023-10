POKREĆEMO SE ZA DEVOJČICE! U Vranju obeležen Svetski dan devojčica, poslate snažne poruke, a OVO zabrinjava (FOTO)

Svetski dan devojčica obeležen je u Vranju. Pod sloganom "Pokrećemo se za devojčice", 30-tak devojčica od prvog do četvrtog razreda srednjih škola Vranja i Doma učenika obeležile su 11. oktobar.

Iz Vranja poslate ohrabrujuće poruke devojčicama sveta: "Nisi sama, veruj u sebe, prijavi nasilje, budi JAKA, zajedno smo"...

SOS KUTKA ZA DEVOJKE VRANJE je organizovao Čajanku "Pokrećemo se za devojčice“, za sve devojčice u Vranju, da se kroz edukativno osmišljene igre i zabavu osnažimo i pošaljemo poruku svim devojčicama sveta da nisu same. Čajanka je emitovana na IG profilu @soskutakzadevojke_

"U okviru igrica: Ko sam ja? Izađi iz svoje kože; Insta ram; Papir u krug; Pošalji poruku devojčicama sveta iz Vranja smo poslale ohrabrujuće poruke: NISI SAMA; VERUJ U SEBE; VOLI SEBE; Prijavi nasilje, budi JAKA, zajedno smo; Ne dozvoli da te obeshrabre; Stavi sebe na 1. Mesto; Nikad ne odustaj, veruj u sebe!

Položaj, svakodnevni život devojčica u porodičnom okruženju, u društvu... u Srbiji je danas i dalje pod jakim rizikom od nasilja svih oblika. Bezbednost devojčica je dospeo na naslovne strane novina, web sajtova masovnim ubistvima u maju ove godine u Beogradu - O.Š. Vladislav Ribnikar, u Duboni i Malom Orašju, gde su u većem broju brutalnim nasiljem i pucnjavom iz oružja živote izgubile devojčice. U mislima na sve njih, poslale smo poruke svim devojčicama Srbije i sveta i jasno po ko zna koliko puta, tražimo ZAUSTAVITE NASILJE NAD DEVOJČICAMA!", ukazuju iz SOS Kutka za devojke Odbora za ljudska prava Vranje.

Podsećaju na rezultate ankete koja je sprovedena sa devojkama iz Vranja i Srbije povodom Međunarodnog dana mladih. Zabrinjava činjenica da je veliki broj njih odgovorilo da su danas mlade devojke veoma izložene nasilju i to 91 odsto, a svega 9 odsto je suprotnog mišljenja.

A evo i odgovora o bezbednosti devojaka.

"Jer, na osnovu ankete koju je tim SOS kutka za devojke Vranje ove godine sproveo sa devojkama iz Vranja i Srbije putem ankete na IG profilu @soskutakzadevojke_ u avgustu povodom Međunarodnog dana mladih, devojčice i devojke se osećaju nebezbedno, ugroženo, nezaštićeno. Zabrinjava činjenica da je veliki broj devojaka odgovorilo da su danas mlade devojke veoma izložene nasilju i to 91 odsto, a svega 9 odsto je suprotnog mišljenja. Takođe, devojke u našem društvu nisu bezbedne, jer je većina devojaka odgovorila da se ne oseća bezbedno i to 57 odsto. I odgovori na ostala pitanja nas dovode do zaključka da mlade devojke nisu zadovoljne trenutnim stanjem omladine, da im nedostaje veći broj organizacija gde bi devojke mogle da se edukuju, više aktivizma i kulturnih dešavanja", saopštavaju iz Odbora za ljudska prava Vranje.

Istraživanje OEBS-a iz 2018.godine, koje je rađeno za područje Jugoistočne Evrope, pokazuje da je 21 odsto žena prošlo kroz fizičko, psihološko, ili seksualno nasilje do svoje 15. godine. Ovi podaci govore da su u današnjem društvu posebno ugrožene devojčice i da naše institucije i dalje nemaju efikasan mehanizam za sprečavanje nasilja nad devojčicama, ukazuju iz Odbora za ljudska prava Vranje.

Za prijavu nasilja, kao i za informisanje dostupan je SOS Telefon Vranje – besplatan poziv na broj

0800/ 001 017

"Ne želimo da nas strah sputava i koči, želimo da budemo vidljivije i bezbednije kako u stvarnom tako i u online svetu!", poručuju iz SOS Kutka za devojke Odbora za ljudska prava Vranje.

