ODŽAČARI DONOSE SREĆU, A OVIH DANA IMAJU PUNE RUKE POSLA: Vranjanac objasnio i kako se dimnjak zapali sam od sebe (FOTO)

VRANJE - Verovanje je da oni donose sreću i da je dovoljno da ih sretnete ili čak dodirnete četku, njihovo osnovno oruđe za rad.

Ovih dana odžačari u Vranju imaju pune ruke posla. Čiste dimnjake u kućama i zgradama kako bi bili spremni za grejnu sezonu i loženje koje je u individualnim domaćinstvima pomereno zbog lepog vremena i visokih temperatura.

"Da će da ih prati sreća kad sretnu odžačara u to neki veruju, a neki ne", kaže dimničar M.S. On ukazuje da dimnjak mora redovno da se čisti, jer kad se zapuši on može da se zapali "sam po sebi". A kad se zapali od toplote neretko i puca.

"Desilo se prošle godine da je dimnjak u jednoj zgradi u Vranju sve ispucao , kao tarana, nije bio čišćen duže vreme", kaže M.S. Objašnjava da su mnogi nezainteresovani da na vreme očiste dimnjak, to rade uoči grejne sezone pa su bukvalno ovih dana zatrpani poslom.

Naš sagovornik posao dimničara obavlja već 20 godina. Dnevno obiđe i očisti 10 do 15 dimnjaka. On ističe da posao nije lak i da se često dimničar nađe i na krovu kako bi očistio dimnjak.

M.S. otkriva da je izuzetno slabo interesovanje kod mladih za ovo zanimanje, posao odžačara-dimničara nije nimalo lak, ali potreba za njima raste.

