MARA DIGLA PRAŠINU SNIMKOM S AMERIČKE SVADBE: Evo šta im svatovi jedu: Pa pasi, prijatelju! A onda pokazala i srpsku svadbu u SAD

Uglavnom, sa svadbe u Americi ideš u Mekdonalds, da ne bi bio gladan, to je to, kaže Mara

Šumadinka koja se na mrežama predstavlja kao Marija Mara podigla je prašinu svojim videom sa jedne klasične američke svadbe u kojem je prikazala šta se na meniju nudi njihovim svatovima.

Srbi u otadžbini koji su pogledali njen snimak ostali su u neverici veličinom porcija i izborom i zaključili da je to daleko od onog čime se goste naši gosti na svadbama.

Hrana na srpskoj svadbi u Americi

Mara je onda pokazala kako to izgleda na srpskoj svadbi u Americi, ali je gledaoce u Srbiji zamolila da uzmu u obzir da su daleko od zavičaja i da neke stvari nije tako lako nabaviti, a i namirnice se razlikuju.

- Pitali ste me kakva je hrana u Americi kad idemo onako na svadbe... Sad zavisi gde slavite, a ako idete u neku od američkih banket-sala, hrana vam izgleda ovako... Dobijete puter i hleb, na stolu su vino i voda, onda dobijete.... Posle putera i hleba stigne vam mašrum supa, znači sa pečurkama, onda salata, pa neko jelo. A kad bi videli kako mi na Balkanu serviramo jelo i šta sve imamo, postideli bi se... - ispričala je Mara pre otprilike godinu dana.

- Evo da vam pokažem kako izgleda salata, pa pasi, prijatelju, pasi - dodaje Mara vrteći tanjir pred kamerom posle čega je pokazala i glavno jelo.

- Dobijete jedan tanjir glavnog jela, tu je povrće, neka piletina, krompir i mali stejk i to vam je to - kaže ona pa dodaje: I to za 120 dolara po osobi.

Što se slatkiša tiče, to stoji na posebnom stolu, a to obično donesu naši ljudi, torte i kolače.

- Uglavnom, sa svadbe u Americi ideš u Mekdonalds, da ne bi bio gladan, to je to, kaže Mara i naglašava: Tako da vam kažem, naše hrane i naše gozbe nema nigde, oni kad bi videli, prevrnuli bi se.

